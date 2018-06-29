В России выходит новый кроссовер от Toyota

В России с 1 июля стартуют продажи нового автомобиля Toyota C-HR

Базовая комплектация нового кроссовера — Ride — будет стоить 1 299 000 рублей. Кроме 1,2-литрового турбомотора, 6-ступенчатой механической коробки передач и переднего привода она включает кондиционер, электропривод стекол и регулировки зеркал, датчик света, мультируль, галогенные фары, стальные колесные диски.

Hot с мотором 2.0 мощностью 148 лошадиных сил, вариатором и передним приводом. Машина в этой версии получает галогенные противотуманки, двухзонный климат-контроль, датчик дождя, круиз-контроль, легкосплавные колесные диски, а также зимний пакет — подогрев сидений, рулевого колеса, лобового стекла. В таком исполнении автомобиль обойдется в 1 670 000 рублей.

Toyota C-HR в топовой комплектации — Cool — за 2 083 000 рублей оснащен 1,2-литровым мотором, вариатором, полноприводной трансмиссией, полностью светодиодной оптикой, складывающимися боковыми зеркалами, датчиком парковки, бесключевым доступом в салон. Только в этой версии кузов — двухцветный.

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