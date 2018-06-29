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Новый Dodge Charger получил ряд важных обновлений
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Новый Dodge Charger получил ряд важных обновлений 

Auto.Today 22 минуты назад
Фото: Auto.Today
Американский производитель представляет седан Charger 2019 модельного года, доступный в отделках SXT, GT, SXT AWD, R/T, R/T Scat Pack и Hellcat.
Начиная с последней версии, Charger поставляется с множеством улучшений, впервые используемых у Dodge Challenger Demon. Седан получает систему Line Lock и Launch Assist (не допускает скатывания машины при подъеме), а также системы Torque Reserve и After-Run Chiller. Последняя отвечает за охлаждение нагнетателя даже после выключения двигателя. Что касается визуальных обновлений Charger Hellcat использует 20-дюймовые колесные диски и новую решетку радиатора с двумя массивными воздухозаборниками.
Комплектация R/T Scat Pack доступна с аналогичным экстерьером и системами Line Lock и Launch Assist. В это же время R/T оснащается 5,7-литровым двигателем V8, обеспечивающим 370 лошадиных сил и 535 Нм крутящего момента, а SXT AWD — 3,6 литровым Pentastar V6 (300 лошадиных сил и 358 Нм крутящего момента). Как следует из названия, используется полноприводная система.
В течении месяца Dodge откроет книгу заказов на Charger 2019 модельного года. Первые автомобили прибудут к своим клиентам в третьем квартале 2018 года.
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