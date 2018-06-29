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Европлан предлагает Mercedes-Benz в операционный лизинг с комплексным обслуживанием
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Европлан предлагает Mercedes-Benz в операционный лизинг с комплексным обслуживанием 

Банки.ру 1 час назад
Автолизинговая компания «Европлан» и официальный импортер автомобилей марки Mercedes-Benz АО «Мерседес-Бенц РУС» запускают новую программу операционного лизинга на премиальные автомобили для юридических лиц, сообщает пресс-служба компании.
Так, автомобиль Mercedes-Benz E-klass (рекомендованная цена от 3 070 000 рублей) доступен с авансом от 10%, сроком лизинга 36 месяцев с учетом включенных дополнительных услуг (зимние шины, шиномонтаж, хранение шин, ремонт, ТО). Итоговая стоимость владения автомобилем Mercedes-Benz E-klasse составит 1 885 230 рублей.
При наглядном расчете можно обнаружить, что в рамках программы некоторые модели Mercedes-Benz можно получить на более выгодных условиях, чем при приобретении за наличные или при финансовом лизинге.
Автомобиль Mersedes-Benz S-klasse (рекомендованная цена от 6 830 000 рублей) доступен с авансом 20%, сроком лизинга 36 месяцев с учетом включенных дополнительных услуг (зимние шины, шиномонтаж, хранение шин, ремонт, ТО). Итоговая стоимость владения автомобилем Mercedes-Benz S-klasse составит 6 520 048 рублей.
Если провести сравнение, то в рамках программы итоговая стоимость S-klasse будет на 309 952 рублей ниже рекомендованной цены, когда цена на автомобиль классом ниже от конкурирующей марки, наоборот, получит удорожание в 1 176 736.
«Благодаря эксклюзивным условиям представители бизнеса смогут пользоваться автомобилем с включенным комплексным обслуживанием при сниженных ежемесячных платежах без каких-либо дополнительных затрат», — отмечается в релизе.
Комплекс дополнительных услуг от «Европлана» включает в себя регистрацию автотранспорта в ГИБДД, топливную программу и помощь на дорогах для максимально комфортного использования транспорта в течение срока операционного лизинга.
Акция действует во всех регионах России.
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