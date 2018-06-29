Porsche 919 Hybrid Evo обновил рекорд Нюрбургринга

Нет ничего невозможного: Porsche 919 Hybrid Evo обновил абсолютный рекорд Нюрбургринга

Тимо Бернхарнд за рулём Porsche 919 Hybrid Evo прошёл круг по круг Nürburgring-Nordschleife за 5 минут и 19,546 секунды.

Какой же результат оказался побит! 6 минут и 11,13 секунды. Он держался с 1983 года. Его, если вы не помните, Штефан Беллоф на Porsche 956C показал. И только сейчас это время улучшили.

Возможно, это не конец истории, поскольку Porsche может попытаться ещё улучшить свой же показатель. Эксперты считают, что при идеальном сценарии время и 4 минуты 51 секунда находятся в пределах досягаемости.

Отметим, что для рекордной попытки взяли спортпрототип, гонявшийся в Ле-Мане, но в то же время его больше не сдерживали ограничения, которые прописаны техническим регламентом FIA WEC. В итоге имеем 720-сильный автомобиль массой 849 килограммов, оснащённый активной аэродинамикой, системой рекуперации энергии и специальными покрышками.

Самое главное, что онборд опубликовали! Пусть даже и с небольшим опозданием.