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Porsche 919 Hybrid Evo обновил рекорд Нюрбургринга
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Нет ничего невозможного: Porsche 919 Hybrid Evo обновил абсолютный рекорд Нюрбургринга 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
После нескольких попыток гибридный спортпрототип от «Порше» всё же «пошумел» в «Зелёном аду» — гоночный автомобиль сбросил 52 секунды с предыдущего рекорда.
Тимо Бернхарнд за рулём Porsche 919 Hybrid Evo прошёл круг по круг Nürburgring-Nordschleife за 5 минут и 19,546 секунды.
Какой же результат оказался побит! 6 минут и 11,13 секунды. Он держался с 1983 года. Его, если вы не помните, Штефан Беллоф на Porsche 956C показал. И только сейчас это время улучшили.
Возможно, это не конец истории, поскольку Porsche может попытаться ещё улучшить свой же показатель. Эксперты считают, что при идеальном сценарии время и 4 минуты 51 секунда находятся в пределах досягаемости.
Отметим, что для рекордной попытки взяли спортпрототип, гонявшийся в Ле-Мане, но в то же время его больше не сдерживали ограничения, которые прописаны техническим регламентом FIA WEC. В итоге имеем 720-сильный автомобиль массой 849 килограммов, оснащённый активной аэродинамикой, системой рекуперации энергии и специальными покрышками.
Самое главное, что онборд опубликовали! Пусть даже и с небольшим опозданием.
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