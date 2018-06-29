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Porsche отзывает в США сотни Panamera
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Porsche отзывает несколько сотен седанов Panamera 

Auto.Today 1 час назад
Фото: AutoWestnik
Немецкий производитель давно подчеркнул свою устойчивость на мировых рынках с помощью выпуска популярных моделей, таких как Macan и Cayenne. В общем Porsche предлагает широкий ассортимент автомобилей и собирает значительно больше транспортных средств, нежели большинство роскошных марок, но и меньше, чем основные производители. А то, что большая часть машин, выпущенных компанией, до сих пор пригодны для путешествий и ежедневных поездок свидетельствует об их надежности, безопасности и высоком качестве.
К сожалению, не все автомобили Porsche являются безупречнымы и некоторые из них подлежат отзыву. В настоящее время корпорация планирует изъять несколько сотен четырехдверных седанов Panamera в Соединенных Штатах из-за неисправности подвески. Согласно заявлению, некоторые компоненты подвески, «не соответствующие стандартам качества Porsche», могут отсоединиться и нанести огромный ущерб.
Производитель пока не уточнил какие версии Panamera задействованы в отзывной кампании, но заявил, что в Соединенных Штатах их около 715 штук. К счастью, никаких несчастных случаев, связанных с этой проблемой, не произошло.
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