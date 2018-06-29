Компания Chrysler модернизировала Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye. Фото

Американская компания Chrysler выпустила обновленный Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye на базе гоночного автомобиля той же марки Challenger SRT Demon, который сняли с производства. Его максимальная скорость — 327 километров в час, сообщило ИА Nation News.

Разработчики установили в Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye восьмиступенчатую автоматическую коробку передач и 6,2-литровый компрессорный двигатель V8 HEMI мощностью 808 лошадиных сил. Благодаря модернизации он разгоняется до 96 километров в час всего за 3,4 секунды. Информация о стоимости автомобиля пока отсутствует.