Mercedes X-Class собирается примерить двигатель V8

Компания Mercedes-Benz может оснастить пикап X-Class двигателем V8. Такими сведениями делится с читателями портал drive.com.au со ссылкой на главного руководителя проекта модели по инжинирингу Франка Шумахера.

«Мы реагируем на пожелания клиентов. Если они захотят более мощный X-Class, мы его сделаем. Зависит от того, понадобится рынку пикап с V8. По большей части, он ориентирован на версии с четырьмя цилиндрами», — пояснил он.