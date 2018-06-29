Mercedes X-Class собирается примерить двигатель V8 

Компания Mercedes-Benz может оснастить пикап X-Class двигателем V8. Такими сведениями делится с читателями портал drive.com.au со ссылкой на главного руководителя проекта модели по инжинирингу Франка Шумахера.
«Мы реагируем на пожелания клиентов. Если они захотят более мощный X-Class, мы его сделаем. Зависит от того, понадобится рынку пикап с V8. По большей части, он ориентирован на версии с четырьмя цилиндрами», — пояснил он.
Концерн Daimler представил свой первый серийный пикап ровно год назад. Основным мотором для него стала дизельная «четверка» в двух вариантах мощности — 163 и 190 л.с. Для готовых доплатить есть дизель о шести цилиндрах отдачей 258 сил. В России Mercedes X-Class стоит от 2 899 000 рублей.