Nissan и Italdesign переделали GT-R в 720-сильный суперкар будущего

Компания Nissan представила уникальный суперкар, построенный на базе «заряженного» купе GT-R Nismo. 720-сильный автомобиль подготовлен в честь 50-летия как самой модели, так и итальянского ателье Italdesign.

Над дизайном суперкара и его интерьером работали команды «Ниссана» в Великобритании и США, но за постройку самой машины отвечала только Italdesign. Были заменены все кузовные панели и светотехника, полностью переработан интерьер и добавлено активное выдвижное антикрыло с регулируемым углом атаки.

Линия крыши автомобиля по сравнению с серийным GT-R снижена на 54 миллиметра — высота машины теперь составляет 1316 миллиметров. Суперкар при этом стал длиннее на 94 миллиметра и шире на 97 миллиметров — размеры увеличились до 4784 и 1992 миллиметров соответственно. Колесная база осталась прежней — 2780 миллиметров.

Мощность 3,8-литровой твин-турбо «шестерки» увеличилась с 600 (637 Нм) до 720 сил (780 Нм). Появились два новых турбонагнетателя, как на гоночных машинах категории GT3, доработаны коленчатый вал, поршни, шатуны, подшипники и кулачки распределительных валов, а также установлены высокопроизводительные топливные и масляные форсунки, улучшены системы зажигания, впуска и выпуска.

Кроме того, была усилена шестиступенчатая роботизированная коробка передач и приводные валы, а подвеска получила электронноуправляемые амортизаторы Bilstein DampTronic I.

Динамические характеристики суперкара не уточняются. Серийный GT-R Nismo набирает «сотню» быстрее 2,5 секунды.

Европейский дебют машины состоится в следующем месяце. Пока она носит статус прототипа. Планируется ли аналогичный серийный вариант, пока не уточняется.