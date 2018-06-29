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Италия планирует выпустить на дороги 1 миллион электромобилей до 2022 года
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Италия планирует выпустить на дороги 1 миллион электромобилей до 2022 года 

Auto.Today 22 минуты назад
Фото: Auto.Today
Правительство Италии настроено очень серьезно и желает, чтобы через четыре года по дорогам страны передвигалось не менее миллиона электрических автомобилей.
Политические партии Лига Севера и Движение пяти звезд призывают «сократить количество бензиновых и дизельных транспортных средств» и планируют внедрить специальные «стимулы для поддержки приобретения электрических и гибридных автомобилей». 31-летний лидер Движения пяти звезд Луиджи Ди Майо ранее рассказал, что желает, дабы на улицах Италии к 2022 году ездил один миллион электрических моделей. Многие аналитики называют такую цифру чрезмерно амбициозной, и пока остается неясно, ссылается Ди Майо исключительно на электрические или и на гибридные машины.
В прошлом году итальянцы купили всего 2 600 полностью электрических пассажирских автомобилей, и, по оценкам Европейской ассоциации автопроизводителей, на итальянских дорогах в настоящее время насчитывается менее 5 000 электромобилей. По мнению аналитиков, Италии необходимо внедрять беспрецедентные стимулы для моделей с нулевым уровнем выбросов. «Если вы хотите, чтобы в течение следующих пяти лет на итальянских дорогах было 1 миллион электрических автомобилей, единственный вариант — это огромные налоговые льготы, такие как в Норвегии», — сказал Джан Примо Квальяно представитель исследовательского института.
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