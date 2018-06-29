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КАМАЗ поставил в Чувашию партию строительной техники
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КАМАЗ поставил в Чувашию партию строительной техники 

Ростех 8 минут назад
Фото: Ростех
Компания «КАМАЗ-Лизинг» профинансировала покупку четырех самосвалов строительной компанией ООО «Элитстрой». Сделка оформлена по программе «Лизинг для уверенных», разработанной для представителей крупного бизнеса, и по акционному предложению «Лизинг для лидеров», предоставляющему специальные условия приобретения самосвалов в лизинг. Поставку осуществил официальный дилер ПАО «КАМАЗ» в Республике Чувашия ООО «СОЮЗ 21-РЕГИОН».
Предметом лизинга стали две модели — КАМАЗ-6520 и КАМАЗ-65115, имеющие колесную формулу 6х4. Самосвал КАМАЗ-6520 с надежной рессорной подвеской и грузоподъемностью до 20 тонн используется для транспортировки различного промышленного и строительного груза. КАМАЗ-65115 с мощностью двигателя 280 л.с. имеет заднюю разгрузку и платформу ковшеобразного типа с обогревом. Приобретенные автомобили оснащены топливной аппаратурой Bosch, системой Common Rail, пневмоподвеской кабины, тахографом российского стандарта с блоком СКЗИ Continental. Также в комплектации — 400-сильный двигатель КАМАЗ, который в паре с трансмиссией ZF16 обеспечивает машине высокую динамику и отличные эксплуатационно-ходовые качества. Вся техника оснащена БНО ГЛОНАСС.
Это первая сделка лизинговой компании «КАМАЗ» с ООО «Элитстрой». Приобретенную технику планируется использовать при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог на территории Ульяновской области и Чувашии. Выбор клиента в пользу грузовой автотехники КАМАЗ обусловлен конкурентоспособной ценой, а также техническими и эксплуатационными характеристиками продукта.
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