Alibaba начнёт продавать в России продукты 

Как сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией, сегодня в Москве пройдёт презентация, основу которой составит категория морепродуктов.
Alibaba Group стала развивать направление по продаже продуктов питания в соответствии с концепцией «нового ретейла», о которой основатель компании Джек Ма заявил ещё в 2016 году. Основной смысл стратегии — сочетание оффлайн— и онлайн-продаж. Ещё в 2015-м корпорация запустила в КНР сеть супермаркетов, которая к началу этого года насчитывала уже 25 магазинов. До конца 2018-го планируется открыть ещё 30 супермаркетов в Пекине.