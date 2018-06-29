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Alibaba начнёт продавать в России продукты
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Alibaba начнёт продавать в России продукты 

Говорит Москва 1 час назад
Как сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией, сегодня в Москве пройдёт презентация, основу которой составит категория морепродуктов.
Alibaba Group стала развивать направление по продаже продуктов питания в соответствии с концепцией «нового ретейла», о которой основатель компании Джек Ма заявил ещё в 2016 году. Основной смысл стратегии — сочетание оффлайн— и онлайн-продаж. Ещё в 2015-м корпорация запустила в КНР сеть супермаркетов, которая к началу этого года насчитывала уже 25 магазинов. До конца 2018-го планируется открыть ещё 30 супермаркетов в Пекине.
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