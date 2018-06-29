Кроссовер Mazda CX-8 перестал быть эксклюзивом для Японии

Трёхрядный «паркетник» начали продавать в Австралии. Позже модель появится и на других рынках.

Кроссовер Mazda CX-8 дебютировал в Японии в прошлом году. Изначально Мазда позиционировала его как модель, предназначенную только для домашнего рынка, ведь «донором» для нового «паркетника» стал флагманский семиместный CX-9, который в Японии не представлен, хоть его и выпускают на родине марки. В начале 2018-го стало известно о том, что компания поменяла свое решение: «восьмерку» анонсировали для Австралии. Теперь же на Зелёном континенте стартовали продажи новинки.

Интересно, что австралийцам доступен и CX-9. «Восьмерка» позиционируется на ступеньку ниже, кроме того, этот кросс компактнее. Длина CX-8 равна 4 900 мм, ширина — 1 840 мм, высота — 1 730 мм. Габариты CX-9: 5 065/1 961/1 747 мм. А вот колесная база у моделей одинаковая — 2 930 мм.

Как и в Японии, в Австралии Mazda CX-8 предлагается только с дизелем Skyactiv-D 2.2 мощностью 190 л.с. (450 Нм), который работает в паре с шестиступенчатым «автоматом». Привод — передний или полный. CX-9 на австралийском рынке можно купить лишь с бензиновым мотором Skyactiv-G 2.5 (231 л.с., 420 Нм), флагманский кроссовер тоже представлен в версиях FWD и AWD.

Дизайн австралийской «восьмерки» такой же, как у японской модификации, аналогичен и список оборудования. Единственное отличие — в Австралии CX-8 продают только с семиместным салоном, тогда как в Японии у кросса еще есть шестиместный вариант. Для Mazda CX-8 предусмотрены: 17— или 19-дюймовые диски, светодиодная оптика, камеры кругового обзора, системы распознавания дорожных знаков, автоматического торможения, предупреждения о выходе из занимаемой полосы, мониторинга «слепых» зон, трехзонный климат-контроль, а также система G-Vectoring Control (GVC), которая перераспределяет подаваемый на ведущие передние колеса крутящий момент в разных фазах движения.

На фото: Mazda CX-8, версия для Австралии

Разница в ценах между «восьмеркой» и «девяткой» не так уже и велика: CX-8 стоит от 42 490 до 61 490 австралийских долларов (примерно 1 972 000 — 2 854 000 рублей по актуальному курсу), а Mazda CX-9 обойдется в 43 890 — 64 790 местных долларов (около 2 037 000 — 3 007 000 рублей).

Одной Австралией экспорт нового «паркетника» не ограничится: совсем скоро модель появится еще и в Китае (СХ-9 там не продают). Не исключено, что позже список стран будет расширен. Впрочем, до России Mazda CX-8 все же вряд ли доберется.

По материалам: www.kolesa.ru