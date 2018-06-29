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Mazda CX-8 выбрался за пределы Японии
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Mazda CX-8 выбрался за пределы Японии 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Сегодня стало известно о том, что автомобиль модели Mazda CX-8 наконец-то выбрался за рамки японского рынка и в скором времени его начнут продавать в Поднебесной и Австралии. Напомним, что впервые этот паркетник был показан в конце прошлого года. Тогда производители утверждали, что эта модели создана специально для внутреннего рынка, хотя некоторые аналитики уже тогда заявляли о том, что машина выйдет и на международную арену.
Габариты этого кроссовера несколько меньше размеров модели СХ-9, которая представлена на нашем домашнем рынке. Однако, при этом в салоне очень удобно и комфортно абсолютно всем пассажирам. Под капотом у паркетника может быть установлен мотор объёмом в 2.2 литра, который работает на дизеле и имеет отдачу в сто девяносто лошадиных сил. Комплектует силовой агрегат коробка передач на шесть ступеней. Доступна переднеприводная модификация, а в топовой версии есть полный привод.
В стандартную комплектацию автомобиля входит система стабилизации во время движения, круиз-контроль адаптивного типа, помощник по предотвращению столкновений на дороге, фары со светодиодами, круговые камеры видеообзора, система климат контроля трёхзонного типа, а также шикарная система мультимедиа, которая управляется с помощью сенсорного экрана. Ценник новинки стартует от одного миллиона девятисот шестидесяти девяти тысяч рублей.
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