Mazda CX-8 выбрался за пределы Японии

Сегодня стало известно о том, что автомобиль модели Mazda CX-8 наконец-то выбрался за рамки японского рынка и в скором времени его начнут продавать в Поднебесной и Австралии. Напомним, что впервые этот паркетник был показан в конце прошлого года. Тогда производители утверждали, что эта модели создана специально для внутреннего рынка, хотя некоторые аналитики уже тогда заявляли о том, что машина выйдет и на международную арену.

Габариты этого кроссовера несколько меньше размеров модели СХ-9, которая представлена на нашем домашнем рынке. Однако, при этом в салоне очень удобно и комфортно абсолютно всем пассажирам. Под капотом у паркетника может быть установлен мотор объёмом в 2.2 литра, который работает на дизеле и имеет отдачу в сто девяносто лошадиных сил. Комплектует силовой агрегат коробка передач на шесть ступеней. Доступна переднеприводная модификация, а в топовой версии есть полный привод.

В стандартную комплектацию автомобиля входит система стабилизации во время движения, круиз-контроль адаптивного типа, помощник по предотвращению столкновений на дороге, фары со светодиодами, круговые камеры видеообзора, система климат контроля трёхзонного типа, а также шикарная система мультимедиа, которая управляется с помощью сенсорного экрана. Ценник новинки стартует от одного миллиона девятисот шестидесяти девяти тысяч рублей.