Обновлённый FAW Besturn X80 обзавёлся «механикой» в России

Российский офис FAW раскрыл состав комплектаций посвежевшего «паркетника» X80. На нашем рынке модель будет представлена с одним мотором и передним приводом.

Кроссовер FAW X80 впервые продемонстрировали российской публике еще в 2014 году — премьера модели состоялась в рамках Московского автосалона. Тогда же в компании обещали скорый выход модели на наш рынок, однако этого не случилось. Второй показ «паркетника» состоялся в РФ в 2016-м, опять же на ММАС: в тот раз был представлен кросс из тестовой партии сборки калининградского «Автотора». И снова было заявлено о скором запуске продаж. В результате, автомобили добрались до российских дилеров лишь в апреле 2017-го, причем в старом кузове, тогда как в Китае кроссовер уже успел обновиться. Теперь посвежевший X80 анонсирован для России — продажи должны начаться в июле этого года. Цены рестайлингового «паркетника» пока не раскрываются, зато есть подробности об оснащении.

Мотор прежний — бензиновый «атмосферник» 2.0 мощностью 142 л.с. (184 Нм). Дореформенный FAW Besturn X80 в РФ доступен в единственном варианте исполнения Comfort с шестиступенчатым автоматом Aisin. У обновленного кросса будут две комплектации: Basic и Luxury. Для обеих версий предусмотрена шестиступенчатая механическая коробка, для топовой модификации также предложат 6АКП. Привод у X80 — только передний.

В список оборудования базового кросса вошли: ESP, противобуксовочная система, система помощи при трогании, пара подушек безопасности, кондиционер, задний парктроник, подогрев передних кресел, аудиосистема. В версии Luxury появляются «кожаный» салон, мультимедийная система, камера заднего вида, электрорегулировки кресла водителя, люк с электроприводом, климат-контроль и круиз-контроль.

Дореформенный X80 Comfort в целом оснащен так же, как обновленный «люксовый» кросс, только без мультимедиа и камеры. Цена дорестайлинговой модели 2017 года выпуска — 999 000 рублей, 2018 года — 1 149 000 рублей. С апреля по декабрь 2017-го в России продан 361 кроссовер, с января по май 2018-го — 501 автомобиль.

Напомним, FAW Besturn X80 построен на платформе от Mazda6 первой генерации с двухрычажной подвеской спереди и многорычажкой сзади. Длина рестайлингового кросса равна 4 620 мм, ширина — 1 820 мм, высота — 1 695 мм, колесная база — 2 675 мм. В Китае SUV предлагается с тем же мотором 2.0, а также с «турбочетверкой» 1.8 мощностью 186 л.с. (235 Нм). Кстати, совсем недавно X80 во второй раз обновился в Поднебесной, правда, внешне модель не изменилась: кроссовер получил мультимедиа с 12-дюймовым сенсорным экраном. Нам же такой планшет пока не светит — для российского рестайлингового «паркетника» предусмотрен 8-дюймовый тачскрин.

Ранее стало известно о том, что FAW выведет на российский рынок еще несколько новинок: осенью у нас должен появиться «паркетник» D60, а в конце этого — начале следующего года покупателям предложат кроссовер Besturn X40.

По материалам: www.kolesa.ru