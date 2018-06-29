Продажи обновленного FAW X80 скоро стартуют в России

Ожидается, что модифицированный FAW X80 образца 2018 года станет доступен отечественным покупателям уже в первых числах июля.

По сравнению с предыдущим вариантом есть изменения, заметные невооруженным глазом. В первую очередь это обновленный внешний вид кузова, которому современные черты дополнительно придают дизайн оптики, бампера и решетки радиатора.

Можно также отметить, что на российском рынке FAW X80 предстанет сразу в двух модификациях на выбор — Basic и Luxury. Базовый вариант имеет в своем распоряжении кондиционер, аудиосистему, подушки безопасности и датчики парковки.

В версии Luxury дополнительно предусмотрены климат-контроль и более «продвинутая» мультимедийная система. К ним можно добавить кожаные сиденья и люк на крыше.

Двигатель на автомобиле останется прежним — с объемом в 2 литра и мощностью в 142 лошадиные силы. Кроме того, покупатели Luxury могут заказать для себя механическую коробку передач на 6 ступеней.

Цена на новинки пока официально не объявлена. Ожидается, что она может стартовать от полутора миллиона рублей.