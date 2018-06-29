Внедорожник Chevrolet Tahoe в России подорожал на 50 тысяч рублей

В последнее время довольно часто проходит информация, что тот или иной автомобильный бренд поднимает цены на свои транспортные средства.

И вот в очередном таком сообщении от аналитического агентства «Автостат» известно, что все комплектации Chevrolet Tahoe подорожали на 50 000 руб.

Портал провел мониторинг цен на новые машины в Российской Федерации и доводит до нас эти не очень утешительные сведения.

Надо отметить, что теперь ценник за Tahoe в базовой комплектации LE будет иметь сумму — 3,5 миллиона руб. Следующий вариант LT уже будет иметь ценник в 4,2 миллиона руб., а самая дорогая комплектация Premier будет стоить вообще 4,7 миллиона руб.

Напомним, что автомобиль имеет в моторной линейке довольно объемные бензоагрегаты на 6,2 литров с мощностью в 409 лошадей. Также у автомобиля автоматическая коробка передач и все машины полноприводные.

Chevrolet Tahoe в нашей стране стал продаваться в конце зимы этого года.