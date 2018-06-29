Наше метановое будущее. Тест-драйв седана «Лада Веста CNG»

Российские власти, включая президента, считают метан более перспективным топливом, чем электричество. И не поспоришь, что успехи в освоении этого направления в нашей стране более заметны. Вот и Lada Vesta CNG, первый автомобиль с установленным с завода метановым оборудованием, уже год на рынке. Ещё весной продажи перевалили за тысячу экземпляров, что для такого узкого сегмента результат очень заметный.

Впервые метановую «Весту» показали на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге в октябре 2015 года, менее чем через месяц после официального старта производства базового седана. Конструкция предусматривала размещение двух композитных баллонов на место запасного колеса с соответствующим перекраиванием задней части кузова. Плюс в нетронутом багажнике, минус в дороговизне из-за баллонов и их размещения, что повлекло бы конструктивные изменения кузова со всеми вытекающими процедурами испытаний, одобрений и сертификации.

Так что, 10 июля 2017 года дилеры начали принимать заказы на немного другую машину: с итальянскими редуктором, форсунками, заправочным штуцером и китайским стальным баллоном объёмом 90 литров с композитной обмоткой, размещённым прямо в багажнике за задним сиденьем, без изменений по части «железа». Таким образом, убили сразу двух зайцев: привели к оптимуму цену самого оборудования и радикально снизили затраты на его внедрение. Конечно, при этом пострадал грузовой отсек, уменьшившийся визуально примерно на треть, а по данным производителя почти вдвое (с 480 до 250 литров), да к тому же лишившийся возможности трансформации. Длинномеры не потаскаешь, но под повседневные задачи вполне хватает. В конце концов, у " Рено Логана" первого поколения сиденье изначально не складывалось, и люди с этим вполне спокойно жили.

Переоборудованием занимается компания группа компаний «Альтернативные топливные системы» (АТС), начинавшая в 2012 году с установки и обслуживания газобаллонного оборудования как на сжиженном пропан-бутане, так и на сжатом метане. В состав группы входят компании «АТС Авто» и «АТС Инжиниринг», которые являются партнерами АвтоВАЗа по созданию прототипов и серийному производству CNG-автомобилей «Лада». Также компетенции компании позволяют создавать автомобили на «голубом топливе» и в содружестве с другими производителями. За годы работы предприятие стало одним из ведущих в России в деле популяризации газомоторного топлива. В частности, именно они организовали производство передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ), уникальных для страны. Также в арсенале услуг компании и строительство стационарных АГНКС, установка ГБО на автомобили вторичного рынка.

Большинство дилеров, реализующих битопливную «Весту» (их более двухсот), прошли обучение в компании АТС, благодаря чему не только приобрели квалификацию, необходимую для обслуживания этих автомобилей, но и могут устанавливать оборудование на изначально бензиновые машины.

Ещё до того, как Vesta CNG в массовом порядке расселилась по шоу-румам, был расширен список комплектаций и цветов, чему способствовал живой интерес покупателей на стадии приёма заказов, а также оглашены цены. Благодаря программе господдержки начальная комплектация Classic Start была предложена по цене 600 900 рублей, что всего на 30 тысяч дороже исходной модели! Это уникальное предложение, ведь за такие деньги оборудование под сжатый природный газ не поставить. Не говоря уже о том, чтобы оно являлось частью автомобиля, попадало под гарантию и обслуживалось на регулярных ТО. Всего комплектаций четыре — они по оснащению идентичны бензиновой машине, да и разница в цене с ней фиксированная. На нашем тесте была самая «заряженная» версия — оснащенная мультимедийным комплексом, климатом, круизом и камерой заднего вида с динамическими направляющими. Цена такого автомобиля — 898 900 рублей.

Но это всё, как говорится, лирика. А что на деле? На вид «Веста» как «Веста», только шильдик на багажнике выдаёт «газовую диету», а под сделанным с запасом лючком кроме крышки бензобака можно найти заправочный штуцер. В салоне и вовсе отличие только одно: переключатель вида топлива с пятью светодиодами, один из которых показывает задействованное горючее, а четыре других — запас метана.

Баллон вмещает порядка 20 кубометров, и по дороге от Тольятти до Кузоватово Ульяновской области и обратно этого хватило примерно на 360 км пробега в весьма бодром режиме (смешанный цикл, обгоны грузовиков, торможения). При этом, кстати, подъедается и бензин, но немного, порядка полутора-двух литров на сотню. Ехал бы в более спокойном режиме и с использованием подсказчика переключения передач, газ можно было бы и на 400 километров запас газа растянуть.

Естественно, всеядный двигатель проседает при передвижении на «голубом топливе», развивая 96 л. с. мощности и 135 Нм крутящего момента против изначальных 106 л. с. и 148 Нм соответственно, но не всегда это критично. На трассе опережения большегрузов даются заметно тяжелее, а в городе даже ослабший силовой агрегат не даёт повода нервничать. Его хватает.

Материал готовился в самый разгар роста цен на бензин, что и породило интерес к автомобилю на метане. Еще сомневаетесь? Значит вы давно не сравнивали цены на АЗС и АГНКС… или вы олигарх…

Сейчас поддержка государства в цене «Весты CNG» играет меньшую роль, чем прежде, поэтому разрыв в цене между бензиновой и битопливной модификациями вырос: 609 900 и 664 900 рублей за комплектацию Classic Start соответственно. Но и с этой разницей в 55 тысяч рублей купить готовую машину всё равно выгоднее, чем ставить оборудование «на стороне», а потом оформлять. Не стоит забывать и про гарантийное ТО, чего не сделает «дядя Вася» в гараже.

А поездка в Кузоватово была не просто так. Там в начале июня проходил ралли-рейд «Холмы России», где участвовала команда АТС на трёх автомобилях, в том числе на внедорожнике Lada 4x4 CNG Sport. Лишь две трети из стартовавших экипажей смогли достигнуть финиша, и метановая «Нива» была среди них, заняв четвёртое место в самой многочисленной группе «N», причём без каких-либо проблем по части газобаллонного оборудования.