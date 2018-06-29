Ещё
FCA продолжит производство пикапов Ram 1500 предыдущей генерации
Далее:
Читайте также:
Ещё

FCA продолжит производство пикапов Ram 1500 предыдущей генерации 

VanLife 1 час назад
Фото: VanLife
В январе текущего года марка Ram представила классический пикап 1500 нового, пятого поколения, но американцы настолько полюбили машину предыдущей генерации, что Fiat Chrysler Automobiles вынужден продлить ей жизнь на конвейере.
Как сообщает портал «Колеса.ру», производство четвертого поколения пикапа будет продолжено, и модель 2019 модельного года получит шильдик Classic. В отличие от новой генерации, Ram 1500 Classic будет по-прежнему выпускаться в двухдверной модификации Regular Cab, хотя покупателям будут доступны и четырехдверные версии Quad Cab и Crew Cab, которые отличаются между собой количеством свободного пространства на заднем ряду.
Также модель будет выпускаться как в версии с приводом на задние колеса, так и в полноприводной версии. Комплектоваться пикапы будут проверенными временем двигателями: атмосферной «шестеркой» Pentastar объемом 3,6 литра на 309 л.с., «восьмеркой» HEMI объемом 5,7 литра с отдачей в 400 сил, а также 3,0-литровым турбодизелем с отдачей в 240 л.с.
Выпускаться пикап будет на все том же заводе FCA в Мичигане, который с момента открытия в далеком 1938 году произвел более 12,5 млн пикапов. Впрочем, некоторые модификации Ram 1500 будут выпускаться и на заводе FCA в Сальтильо, Мексика.
Конкуренты Ram тоже популярны: в течение прошлого года Chevrolet реализовала в США более 585 тыс. пикапов Silverado, родственная марка GMC продала более 217 тыс. пикапов Sierra. Ford реализовал в прошлом году еще больше — более 896 тыс. пикапов F-серии.
Конкуренты Ram тоже популярны: в течение прошлого года Chevrolet реализовала в США более 585 тыс. пикапов Silverado, родственная марка GMC продала более 217 тыс. пикапов Sierra. Ford реализовал в прошлом году еще больше — более 896 тыс. пикапов F-серии.
Вам также будет интересно узнать:
Илон Маск опубликовал новую информацию о пикапе Tesla
FCA продолжит производство пикапов Ram 1500 предыдущей генерации
Новое поколение коммерческих фургонов Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo
VanLife: последние новости
Новое поколение коммерческих фургонов Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo Renault создал спортивную версию пикапа Alaskan В интернете опубликовали изображения рестайлинговой версии LADA Largus
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Убей!»: Кавээнщиков подстрекали к расправе над виновником ДТП9
Первая смерть на Крымском мосту304
Сбитая преподавателем беременная москвичка скончалась28
Honda обновила вседорожники Pilot и HR-V
Появилось видео наезда топ-менеджера «Синергии» на беременную5
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:45
Омбудсмен попала в Склиф после ДТП
ДТП
00:43
Автоледи прокатила экс-любовника на капоте
ДТП
02:06
Прохожие кричали «Убей его!»
ДТП Статьи
00:42
Убил и лег в больницу: бизнесмен докатался до дела
ДТП
01:04
Девушки оттаскали за волосы друг друга на дороге
ДТП
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
05:48
Сотрудники ЦОДД теряют слух от слов «Новая Москва»
Автоновости
03:31
Умерла попавшая под BMW беременная женщина
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение