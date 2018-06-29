FCA продолжит производство пикапов Ram 1500 предыдущей генерации

В январе текущего года марка Ram представила классический пикап 1500 нового, пятого поколения, но американцы настолько полюбили машину предыдущей генерации, что Fiat Chrysler Automobiles вынужден продлить ей жизнь на конвейере.

Как сообщает портал «Колеса.ру», производство четвертого поколения пикапа будет продолжено, и модель 2019 модельного года получит шильдик Classic. В отличие от новой генерации, Ram 1500 Classic будет по-прежнему выпускаться в двухдверной модификации Regular Cab, хотя покупателям будут доступны и четырехдверные версии Quad Cab и Crew Cab, которые отличаются между собой количеством свободного пространства на заднем ряду.

Также модель будет выпускаться как в версии с приводом на задние колеса, так и в полноприводной версии. Комплектоваться пикапы будут проверенными временем двигателями: атмосферной «шестеркой» Pentastar объемом 3,6 литра на 309 л.с., «восьмеркой» HEMI объемом 5,7 литра с отдачей в 400 сил, а также 3,0-литровым турбодизелем с отдачей в 240 л.с.

Выпускаться пикап будет на все том же заводе FCA в Мичигане, который с момента открытия в далеком 1938 году произвел более 12,5 млн пикапов. Впрочем, некоторые модификации Ram 1500 будут выпускаться и на заводе FCA в Сальтильо, Мексика.

Конкуренты Ram тоже популярны: в течение прошлого года Chevrolet реализовала в США более 585 тыс. пикапов Silverado, родственная марка GMC продала более 217 тыс. пикапов Sierra. Ford реализовал в прошлом году еще больше — более 896 тыс. пикапов F-серии.

Конкуренты Ram тоже популярны: в течение прошлого года Chevrolet реализовала в США более 585 тыс. пикапов Silverado, родственная марка GMC продала более 217 тыс. пикапов Sierra. Ford реализовал в прошлом году еще больше — более 896 тыс. пикапов F-серии.

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FCA продолжит производство пикапов Ram 1500 предыдущей генерации