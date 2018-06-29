Премиальный седан Volvo S90 с личным водителем теперь доступен в Wheely

«Уверен, что бизнесмены по достоинству оценят Volvo S90. Представительский дизайн, самый просторный салон среди премиальных седанов бизнес-класса и звание самого безопасного автомобиля в классе — серьезные аргументы в пользу S90, когда речь заходит о деловых поездках по городу», — говорит Михаил Белов , руководитель отдела корпоративных продаж Volvo Car Russia.

«Партнерство Volvo и Wheely начинается в Санкт-Петербурге в период проведения крупнейшего российского делового форума. Уверен, что бизнесмены по достоинству оценят Volvo S90. Представительский дизайн, самый просторный салон среди премиальных седанов бизнес-класса и звание самого безопасного автомобиля в классе — серьезные аргументы в пользу S90, когда речь заходит о деловых поездках по городу», — говорит Михаил Белов, руководитель отдела корпоративных продаж Volvo Car Russia.

«Мы всегда были очень избирательны в вопросах выбора автомобилей для нашего сервиса. И перед тем, как добавлять новые модели, мы определённо хотели бы услышать отзывы клиентов. На рынке премиальных перевозок по заказу очень важно, какую именно машину получают пассажиры. Мы решили предложить клиентам на несколько недель отдельную категорию Volvo S90. По итогам тестового периода и последующего опроса клиентов сервиса будет принято решение о включении автомобилей Volvo S90 в класс Бизнес», — делится планами Антон Чиркунов, основатель и CEO компании Wheely.

S90 переосмысляет саму идею роскоши и предлагает свежую интерпретацию того, каким должен быть седан бизнес-класса. Длинный капот, заниженная линия крыши и атлетичная плечевая линия определяют благородный облик автомобиля. За ощущение высочайшего комфорта и возможность расслабиться во время поездки отвечают шведские анатомические сиденья и изощренная конструкция задней независимой многорычажной подвески с композитной поперечной пружиной. Премиальность и высочайший класс автомобиля подчёркивают эксклюзивные материалы отделки, такие как натуральная кожа, шведский хрусталь и настоящее ореховое дерево.

На российском рынке Volvo S90 был представлен в 2017 году и сразу же стал обладателем престижного Гран-при «За рулём» в номинации «Средний и бизнес-класс». Залогом победы стали не только высокий уровень комфорта для водителя и пассажиров, но и обилие инновационных систем безопасности. В краш-тестах EuroNCAP S90 получил максимальный общий рейтинг в пять звезд, что делает этот автомобиль одним из самых безопасных в своем классе.

Wheely — сервис для вызова автомобилей премиум-класса с водителем через приложение, доступный в Лондоне, Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

Штат компании насчитывает около 100 человек, с сервисом работает более 2500 водителей, суммарная стоимость поездок в год составляет $50 миллионов и продолжает расти на 100% ежегодно. Потенциал мирового рынка премиальных перевозок оценивается в $39 миллиардов.