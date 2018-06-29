Характеристики нового Suzuki Jimny рассекретила брошюра

В Facebook попала еще не выпущенная брошюра, раскрывающая технические характеристики внедорожника Jimny нового поколения.

Согласно буклету, новый Jimny оказался на 14,5 см короче своего предшественника, при этом на 4,5 см шире и на 2,5 см выше. Габаритные размеры у модели следующие: 3 550 x 1 645 x 1 730 мм. Колесная база внедорожника не изменилась и составляет 2 250 мм, а дорожный просвет вырос на солидные 20 мм — до 210 мм. Также стал известен объем топливного бака — он равен 40 литрам.

На японском рынке модель предложат с трехцилиндровым мотором объемом 0,7 литра с отдачей 64 л.с. Более мощный вариант укомплектован четырехцилиндровым 1,5-литровым двигателем, который развивает 102 «силы». Трансмиссия — 4-ступенчатый «автомат».

Напомним, официальная премьера модели пройдет в начале июля. Ранее внедорожник рассекретили на официальных фото. Известно, что в список оборудования автомобиля входят светодиодная оптика, круиз-контроль, продвинутая мультимедийная система с 7-дюймовым экраном. Кроме того, внедорожник оснастили системой помощи водителю Safety Support с функцией распознания препятствий на скорости до 100 км/ч.

Информации о продажах модели в России пока нет. Jimny предыдущего поколения представлен на российском рынке по цене от 1 175 тыс. рублей.