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Nissan и Italdesign объединились вокруг GT-R50
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Nissan и Italdesign объединились вокруг GT-R50 

Car.ru 11 минут назад
Фото: Car.ru
Совместный автомобиль будет приурочен к полувековому юбилею выпуска первого Nissan GT-R50.
Планируется, что машина предстанет перед публикой ближе к концу следующего месяца. Пока же в сети можно наблюдать ряд снимков прототипа с разных его ракурсов.
Известно, что за основу для юбилейного GT-R50 группой конструкторов и дизайнеров был взят Nissan GT-R Nismo. При этом за все сборочные моменты отвечают специалисты из Italdesign.
Внешне автомобиль выглядит существенно переработанным. Например, длинна и ширина добавили к себе почти по 10 сантиметров, в то время как высота крыши «просела» на 54 миллиметра.
Кузов GT-R50 получил больше элементов аэродинамики, что распространилось и на оптику транспорта. Внутри же был упразднен отдельный дисплей для информационной системы, вместо него появилась комплексная виртуальная приборная панель.
Остается добавить, что под капотом у представителя Nissan помещен двигатель V6 объемом в 3,8 литра. Мощность данной установки составит 720 лошадиных сил.
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