Ещё
«Гелик» 4×4² превратили в кабриолет, чтобы ставить в гараж
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Гелик» 4×4² превратили в кабриолет, чтобы ставить в гараж 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Шведский горнолыжник Йон Олссон представил очередной автомобильный проект: завершилась переделка тюнингованного внедорожника Mercedes-Benz G500 4×4² в кабриолет. Автомобиль, который был куплен за 250 тысяч евро, дорабатывали с декабря прошлого года. О машине Олссон рассказал в своем YouTube-блоге.
Изначально тюнинговый «Гелик» был оснащен двумя шноркелями, «люстрой» и багажником на крыше, где располагалось запасное колесо, канистры с топливом, а также лопата с топором. Но в таком виде автомобиль по высоте не помещался в гараж дома Олссона и подземные парковки Монако. Поэтому у внедорожника решено было срезать крышу.
Олссон говорил, что для открытого автомобиля рассматриваются несколько вариантов крыши на случай непогоды, однако в итоге машину оставили вообще без какого-либо складного верха.
Летом прошлого года Олссон построил 812-сильное купе Rolls-Royce Wraith, а в июне 2018-го выставил его на продажу. Автомобиль оценили в 275 тысяч евро. Также в коллекцию лыжника входил 800-сильный Lamborghini Huracan с выпуском Akrapovic, заниженной подвеской K&W и карбоновым багажником для лыж на крыше.
Motor.ru: последние новости
Honda обновила вседорожники Pilot и HR-V Появился полный онборд рекордного заезда Porsche на Нюрбургринге Испанский стартап выпустит 710-сильный внедорожник
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Убей!»: Кавээнщиков подстрекали к расправе над виновником ДТП11
Первая смерть на Крымском мосту304
Появилось видео наезда топ-менеджера «Синергии» на беременную5
Шереметьево вернулся в 90-е3
Сбитая преподавателем беременная москвичка скончалась28
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:45
Омбудсмен попала в Склиф после ДТП
ДТП
00:43
Автоледи прокатила экс-любовника на капоте
ДТП
02:06
Прохожие кричали «Убей его!»
ДТП Статьи
00:42
Убил и лег в больницу: бизнесмен докатался до дела
ДТП
01:04
Девушки оттаскали за волосы друг друга на дороге
ДТП
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
05:48
Сотрудники ЦОДД теряют слух от слов «Новая Москва»
Автоновости
03:31
Умерла попавшая под BMW беременная женщина
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение