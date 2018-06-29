«Гелик» 4×4² превратили в кабриолет, чтобы ставить в гараж

Шведский горнолыжник Йон Олссон представил очередной автомобильный проект: завершилась переделка тюнингованного внедорожника Mercedes-Benz G500 4×4² в кабриолет. Автомобиль, который был куплен за 250 тысяч евро, дорабатывали с декабря прошлого года. О машине Олссон рассказал в своем YouTube-блоге.

Изначально тюнинговый «Гелик» был оснащен двумя шноркелями, «люстрой» и багажником на крыше, где располагалось запасное колесо, канистры с топливом, а также лопата с топором. Но в таком виде автомобиль по высоте не помещался в гараж дома Олссона и подземные парковки Монако. Поэтому у внедорожника решено было срезать крышу.

Олссон говорил, что для открытого автомобиля рассматриваются несколько вариантов крыши на случай непогоды, однако в итоге машину оставили вообще без какого-либо складного верха.