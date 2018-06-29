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Детройтский автосалон прекратит существование в 2020 году
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Детройтский автосалон прекратит существование в 2020 году 

Вести.Ru 23 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Организаторы международной автомобильной выставки в Детройте озабочены все учащающимися отказами производителей от участия в автосалоне. Уже к 2020 году автомобильное шоу может сменить дату проведения, место, формат и даже название.
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