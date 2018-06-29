Детройтский автосалон прекратит существование в 2020 году

Организаторы международной автомобильной выставки в Детройте озабочены все учащающимися отказами производителей от участия в автосалоне. Уже к 2020 году автомобильное шоу может сменить дату проведения, место, формат и даже название.