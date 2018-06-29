Ford пропустит моторшоу в Женеве. Вместе с Volvo

Компания Ford отказалась от участия в Женевском автосалоне 2019 года, которое традиционно проводится в марте. Ранее на выставку также решила не приезжать марка Volvo . Об этом сообщает Automotive News.

«Участие в автосалоне стоит внушительной суммы денег, — заявил представитель Ford. — А если ты не собираешься окупить затраты вниманием прессы или большим количеством людей на стенде, то тогда зачем вообще тратиться?».

Вместо участия в Женевском моторшоу, компания Ford намерена следующей весной провести собственное мероприятие, посвященное электрифицированным автомобилям.

[Плюсы и минусы Парижского моторшоу на фоне других автомобильных выставок] (https://motor.ru/lab/motorshows.htm)

Nissan. Ранее Ford также отказался от участия в Парижском моторшоу, которое пройдет с 2 по 14 октября текущего года. Вместе с американской маркой на эту выставку не приедут еще около 15 производителей, включая группу FCA, VW