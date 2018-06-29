Кроссовер Brilliance V7 с «начинкой» BMW: самая дорогая модель в линейке марки

Компания Brilliance вывела на домашний рынок новый флагманский вседорожник. Модель доступна с пяти— или семиместным салоном.

Фотографиями новинки поделилось «поднебесное» издание Autohome. «Паркетник» V7 построен на новой переднеприводной платформе M8X, которая, как сообщили в Brilliance, разработана совместно с BMW . Напомним, китайская компания давно сотрудничает с немецкой фирмой — в Поднебесной у них есть СП, выпускающее автомобили BMW для местного рынка. Видимо, поэтому немцы не жалуются на то, что некоторые модели Brilliance внешне похожи на автомобили премиум-бренда.

У нового кроссовера дизайн самобытный, разве что кормой он все же немного напоминает BMW X3 . Кстати, по своим габаритам Brilliance V7 близок к «икс-третьему»: длина «китайца» равна 4 702 мм, ширина — 1 932 мм, высота — 1 753 мм (размеры BMW X3: 4 717/1 891/1 689 мм). Но колесная базу у «семерки» все же меньше — 2 770 мм против 2 864 мм у «немца». Новинка Brilliance доступна в пяти— и семиместном исполнениях.

Под капотом Brilliance V7 установлена бензиновая «турбочетверка» BMW N18 серии Prince объемом 1,6 литра мощностью 204 л.с. (280 Нм). Двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой» и семиступенчатым «роботом» Getrag с двумя сцеплениями. Привод, как и у остальных «паркетников» Brilliance, исключительно передний.

Для V7 предусмотрены: двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с вертикальным тачскрином, круиз-контроль, обогрев сидений, проекционный дисплей, панорамная крыша, камеры кругового обзора, системы автоматического экстренного торможения и мониторинга «слепых» зон.

Цены кроссовера варьируются от 108 700 до 194 700 юаней, что эквивалентно примерно 1 037 000 — 1 858 000 рублей по актуальному курсу: V7 является самой дорогой моделью Brilliance. Правда, речь идет о машинах с ДВС — в линейке марки еще есть электрический седан H230, который стоит от 169 800 юаней (около 1 621 000 рублей).

Кстати, кроссовер BMW X3 в Поднебесной обойдется минимум в 399 800 юаней — это около 3 816 000 рублей. Тем не менее, автомобили баварской марки пользуют гораздо большим спросом, нежели машины местной компании: в 2017-м совокупный объем продаж всех моделей BMW в Китае составил 384 849 единиц, а Brilliance реализовала 101 317 авто.

Поставлять на экспорт V7 пока не планируют. Как сообщалось ранее, в России ближайшей премьерой Brilliance станет компактный «паркетник» V3 — модель должна добраться до нашего рынка этим летом.

По материалам: www.kolesa.ru