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Новый BMW X4 официально представили в России
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Новый BMW X4 официально представили в России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Российским покупателям автомобиль станет доступным уже с 14 июля.
Немецкий концерн BMW представил в России новое поколение модели кроссовера Х4.
Автомобиль будет доступен в четырех версиях — xDrive20i, xDrive30i, xDrive20d и M40i, — которые отличаются мощностью двигателя, комплектацией, и, соответственно, ценой.
Модель будет оснащена двигателями с мощностью в 184 или 190 лошадиных сил. Во все комплектации входят подвеска М sport, парктроники, адаптивное спортивное рулевое управление и пакет освещения.
Самый дешевый вариант обойдется покупателям в 3 миллионов 350 тысяч рублей.
Продажи новинки начнутся 14 июля 2018 года.
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