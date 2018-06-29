Крупнейший автопроизводитель «прогуляет» Женевский автосалон

СМИ узнали о планах Ford не участвовать в международной выставке в 2019 году.

Производитель намерен организовать собственное мероприятие весной следующего года, в рамках которого будут продемонстрированы новинки бренда. Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на источник в Ford. По словам собеседника издания, производитель пойдет на этот шаг по причине того, что участие в автосалоне обходится слишком дорого.

О готовящейся презентации бренда известно, что она будет посвящена принципиально новой модели, ориентированной на европейский рынок. Кроме того, Ford расскажет о своих последних разработках в сфере гибридных и электрических технологий.

Дата, а также место проведения мероприятия в компании не называют. Предполагается, что оно пройдет в Норвегии либо Нидерландах.

Nissan, Volvo, Subaru. Как сообщал «Авторамблер», ранее несколько производителей решили не участвовать в Детройтском автосалоне, который традиционно проводится в начале года. Выставку пропустят Volkswagen , Ford, Opel Mazda , Infiniti, Mitsubishi

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