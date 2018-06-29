Китайцы отказываются от американских автомобилей. Кому это выгодно?

Причиной тому стали заявления Трампа о резком увеличении пошлины на китайские легковые автомобили.

После того, как с 2009 года Китай обогнал США по продажам легковых автомобилей, местный рынок не только ни разу не уступил первенства, но и продолжал рост. Так, в первые пять месяцев 2018 года спрос на легковые автомобили вырос на 5% (продано 9 922 900 шт.). «Паровозиками продаж» по-прежнему остаются кроссоверы и внедорожники: былой динамики уже нет, однако ж, сегмент в плюсе на 11%. За ними идут седаны и хэтчбеки — в этом году их покупают на 5% лучше. В то же время, сегменты MPV и вэнов падают на 11% и 30% соответственно.

Что касается лидеров динамики по «национальному признаку», здесь на первом месте уверенно идут корейцы. С января по май спрос на их машины вырос на 16%, а в мае, к примеру, подскочил аж на 72%. Однако, не нужно думать, что половина Китая вдруг решила пересесть на Hyundai Kia . В данном случае работает эффект низкой базы: в прошлом году народонаселение Поднебесной «по велению сердца» вмиг решило отказаться от покупки «корейцев».

Дело в том, что в разгаре был конфликт между Китаем и Южной Кореей — поводом для китайского недовольства стали американские противоракетные комплексы THAAD, которые корейцы разместили на своей территории. Тогда, напомним, в Китае прошла большая пропагандистская кампания, призывавшая к бойкоту корейских товаров. Если в «доконфликтном» 2017 году доля машин корейских брендов превышала 7%, то в в марте-апреле прошлого года опускалась ниже 3%. Сейчас с ростом продаж она увеличивается, однако на конец весны составляла только 4,43%.

И вот сейчас, похоже, настала очередь «американцев», поскольку между США и КНР наметилось непонимание по вопросам налогообложения. Интересно, что взаимные поставки машин очень невелики.

Так, Volvo уже много лет завозит в Штаты из КНР длиннобазную Volvo S60 L, с прошлого года — и седан S90, а GM — среднеразмерный кроссовер Buick Envision. Американские концерны, в свою очередь ограничиваются импортом небольшого количества люксовых моделей Cadillac

В этом смысле, от взаимного увеличение пошлин экономики в целом не пострадают, будут лишь точечные потери и в основном у Geely-Volvo. Китайский миллиардер Ли Шуфу, владеющий компаниями, уже публично заявил, что прежде всего в накладе останутся покупатели Geely и Volvo.

Однако, это дело частное. На государственном уровне китайские власти могут начать кампанию под лозунгом «игнорируй американские товары». Зачем это нужно, если практически все автомобили американских брендов, продающихся в КНР, здесь же и производятся?

Дело в том, что главная тенденция рынка легковушек в КНР двух последних лет — существенное перераспределение спроса в пользу местных брендов. Наиболее ярко она прослеживается в кроссоверах. К примеру, тот же VW Tiguan только в мае потерял 15,9% покупателей. В местной прессе рост популярности машин домашних марок подаётся как достижение «всего китайского народа, ведомого мудрым Си Цзиньпином ».

Что касается падения спроса на «американцев». Пока по году оно совсем небольшое: -3,5%, однако от месяца к месяцу усиливается. В мае, когда градус полемики был как никогда высок, было продано на 11,4% меньше автомобилей американских марок. Даже если доля «американцев» продолжит сокращаться и процесс приобретёт хараткер неконтролируемого, на местном рынке это по большому счёту не отразиться. Все иностранные марки выпускают автомобили на совместных предприятиях, поэтому при необходимости мощности могут быть дозагружены моделями китайских марок.

Кстати, когда в прошлом году Трамп позволил себе болезненные для КНР высказывания по статусу Тайваня, который при Обаме считался «частью неделимого Китая», издание China Daily разразилось гневной статёй, а GM получил от властей увесистый штраф.

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По материалам: www.kolesa.ru