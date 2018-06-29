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Появился внедорожник Brilliance с начинкой от BMW
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Появился в продаже самый большой внедорожник Brilliance с начинкой от BMW 

Car.ru 31 минуту назад
Фото: Car.ru
Китайский автопром продолжает интегрироваться с лучшими концернами мира.
Вот и завод Brilliance Motor рассказал о продажах своего нового флагмана-вездехода Brilliance V7.
Надо сказать, что внешний вид очень напоминает V3 и V6. Трёхрядный кроссовер имеет узнаваемую радиаторную решётку, головную светодиодную оптику, внедорожные расширители арок колёс и два фальшпатрубка выхлопа в бампере.
А вот двигатель Brilliance взял у BMW.
1,6-л. мотор на 204 лошадиные силы поработает вместе с шестиступенчатой "механикой" или семиступенчатым "автоматом".
Внутри автомобиля стоит большой сенсорный мультимедийный дисплей. Также в списке оснащения V7 кроме базового варианта есть: система автопредотвращения столкновений, 2-зонный климат-контроль, круиз-контроль, электронный ручной тормоз, камеры обзора с видеокамерами по всей окружности горизонта, система парковки и шикарная панорамная крыша с люком.
Завершают это чудо 20-дюймовые диски колес.
Надо отметить, что машина имеет широкую гамму ценников. 11 различных вариантов автомобиля колеблются от 1 млн 037 тыс. до 1 млн 858 тыс. в рублевом эквиваленте китайских юаней.
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