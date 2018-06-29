Появился внедорожник Brilliance с начинкой от BMW

Появился в продаже самый большой внедорожник Brilliance с начинкой от BMW

Китайский автопром продолжает интегрироваться с лучшими концернами мира.

Вот и завод Brilliance Motor рассказал о продажах своего нового флагмана-вездехода Brilliance V7.

Надо сказать, что внешний вид очень напоминает V3 и V6. Трёхрядный кроссовер имеет узнаваемую радиаторную решётку, головную светодиодную оптику, внедорожные расширители арок колёс и два фальшпатрубка выхлопа в бампере.

А вот двигатель Brilliance взял у BMW

1,6-л. мотор на 204 лошадиные силы поработает вместе с шестиступенчатой "механикой" или семиступенчатым "автоматом".

Внутри автомобиля стоит большой сенсорный мультимедийный дисплей. Также в списке оснащения V7 кроме базового варианта есть: система автопредотвращения столкновений, 2-зонный климат-контроль, круиз-контроль, электронный ручной тормоз, камеры обзора с видеокамерами по всей окружности горизонта, система парковки и шикарная панорамная крыша с люком.

Завершают это чудо 20-дюймовые диски колес.

Надо отметить, что машина имеет широкую гамму ценников. 11 различных вариантов автомобиля колеблются от 1 млн 037 тыс. до 1 млн 858 тыс. в рублевом эквиваленте китайских юаней.