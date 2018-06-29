У китайской копии внедорожника ГАЗ «Тигр» появились отсутствующие у оригинала модификации

Китайцы выпускают копию российской модели по лицензии с 2016 года. Она называется «Стражник» и слегка отличается от первоисточника: прямоугольными, а не круглыми фарами, другими задними фонарями и салоном. Собирается автомобиль на заводе компании Beijing Yanjing Motor Co.

Теперь у «Стражника» появились модификации, отсутствующие в списке «Тигра». К примеру, трехосный вариант с грузовым модулем, расположенным позади двухдверной кабины. Или удлиненная версия с цельнометаллическим фургоном. В списке присутствуют и модификации с различным вооружением.

«Стражник» работает на дизельных моторах с отдачей в 300 л.с. и 240 л.с.