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У китайской копии внедорожника ГАЗ «Тигр» появились отсутствующие у оригинала модификации
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У китайской копии внедорожника ГАЗ «Тигр» появились отсутствующие у оригинала модификации 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Китайцы выпускают копию российской модели по лицензии с 2016 года. Она называется «Стражник» и слегка отличается от первоисточника: прямоугольными, а не круглыми фарами, другими задними фонарями и салоном. Собирается автомобиль на заводе компании Beijing Yanjing Motor Co.
Теперь у «Стражника» появились модификации, отсутствующие в списке «Тигра». К примеру, трехосный вариант с грузовым модулем, расположенным позади двухдверной кабины. Или удлиненная версия с цельнометаллическим фургоном. В списке присутствуют и модификации с различным вооружением.
«Стражник» работает на дизельных моторах с отдачей в 300 л.с. и 240 л.с.
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