SEAT Leon Cupra стал менее мощным. Винить нужно экологические требования

SEAT Leon, продаваемый ныне под брендом Cupra, стал на 10 лошадиных сил менее мощным по экологическим соображениям.

Новый цикл измерения вредных выбросов WLTP заставил боссов Volkswagen Group всерьёз задуматься над тем, чтобы сделать некоторые свои модели слабее в мощностном отношении. SEAT, принадлежащий как раз «Фольксвагену» , сделал так, что Leon Cupra теперь имеет не 300 л.с. под капотом, а только 290 л.с. Таким образом, получается минус 10 «кобыл» от потенциала четырёхцилиндрового 2,0-литрового турбомотора.

Печально? Если да, то обратите свой взор на практичный Leon Cupra ST. Универсал, оснащённый системой полного привода, по-прежнему будет иметь потенциал в 300 «лошадей». Как-то странно, ведь спортивность значительно чаще ассоциируется с хэтчбеками.

Кстати, нормативы WLTP уже стали проблемой для BMW . Например, баварцы оказались вынуждены снять с производства супербыстрый M3.

Напомним, что цикл измерений WLTP сменяет устаревший NEDC. Это означает, что новые автомобили будут проезжать больше в плане расстояний, а ещё увеличится количество разгонов при меньшем времени остановок.