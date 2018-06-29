Nissan и Italdesign лишили себя всех рамок — вышел GT-R «без ограничений»

Сотрудничество Nissan и Italdesign обернулось созданием уникального GT-R. Он как из будущего!

Совершенно особенный Nissan GT-R подготовлен как в честь 50-летия самой модели, так и одновременно полувекового юбилея Italdesign. По словам Альфонсо Альбайса из Nissan, это «GT-R без ограничений». И это отлично видно!

Странное чувство: с одной стороны, перед нами знакомый GT-R, а с другой — нечто необычное, иное совсем. В основе лежит GT-R Nismo. Рисовали авто дизайнеры «Ниссана» из США и Великобритании, а вот постройкой занимались только специалисты Italdesign.

По кузову изменен всё. Да и светотехнику переработали. Ещё отметим, что линию крыши примерно на 54 миллиметра опустили. Так что форма стала динамичнее. Плюс юбилейный автомобиль и шире, и длиннее. А вот колёсная база не поменялась вообще.

На колесах есть мускулистые вспышки и переработанное заднее окно. Знаменитые двойные круглые задние фонари GT-R имеют тонкие светлые кольца и полые центры. Есть большое регулируемое заднее крыло, установленное с двумя стойками. Двадцать однодюймовые колесные диски помогают завершить внешний вид.

Кстати, и салон обновили капитально. Повсюду углеродное волокнао кожа и алькантара. Золотистые акценты и в интерьере, и в экстерьере. Круто! Чуть не забыли, но всё же вспомнили: у спорткара имеется активное антикрыло, которое выдвигается и отличается регулируемым углом атаки.

Nismo модернизировал 3,8-литровый твин-турбо V6. В итоге он выдаёт 720 лошадиных сил, а не 600. Поставили пару новых турбонагнетателей (с гоночных машин категории GT3), доработали также коленчатый вал, поршни, шатуны. Массу всего доработали! Например, ещё улучшены системы впуска и выпуска.

Помимо вышеописанного, усилили шестиступенчатый «робот». Подвеска же обзавелась электронноуправляемыми амортизаторами от Bilstein. Тормоза Brembo обеспечивают максимально эффективное и быстрое замедление, а шины Michelin Pilot Super Sport гарантируют отличное сцепление с дорожным полотном.

Nissan GT-R Italdesign дебютирует в Европе в следующем месяце. Пока в ранге шоу-кара, прототипа. Ждать ли серийного воплощения? Тишина.