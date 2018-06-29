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С днем рождения, Porsche!
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С днем рождения, Porsche! 

LiveCars.Ru 14 минут назад
Фото: LiveCars.Ru
Марка Porsche сняла трогательный видеоролик к своему 70-летию, смысл которого в том, что без поклонников марки не было бы самой компании.
Для видео Porsche собрала людей, рожденных в те же годы, в которые были представлены главные автомобильные легенды бренда. Начинается ролик с самого первого Porsche — 356, выпущенного в 1948 году.
Прототип этой модели вручную собрал сын Фердинанда Порше, Ферри Порше. Автомобиль был преимущественно сделан из комплектующих Volkswagen. У него было трубчатое стальное шасси и алюминиевый кузов ручной формовки. Всего в маленьком гараже в австрийском Гмунде за год было построено 52 экземпляра спорткара. После этого компания переехала в Штутгарт.
В движение Porsche 356 приводился 1,3-литровым четырехцилиндровым мотором Volkswagen, установленным перед задней осью. Ферри Порше увеличил увеличил диаметр цилиндра двигателя, увеличил сжатие и добавил двойные карбюраторы, чтобы увеличить заводскую мощность двигателя с 25 лошадиных сил до 40.
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