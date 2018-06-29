С днем рождения, Porsche!

Марка Porsche сняла трогательный видеоролик к своему 70-летию, смысл которого в том, что без поклонников марки не было бы самой компании.

Для видео Porsche собрала людей, рожденных в те же годы, в которые были представлены главные автомобильные легенды бренда. Начинается ролик с самого первого Porsche — 356, выпущенного в 1948 году.

Прототип этой модели вручную собрал сын Фердинанда Порше , Ферри Порше. Автомобиль был преимущественно сделан из комплектующих Volkswagen . У него было трубчатое стальное шасси и алюминиевый кузов ручной формовки. Всего в маленьком гараже в австрийском Гмунде за год было построено 52 экземпляра спорткара. После этого компания переехала в Штутгарт.