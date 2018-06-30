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Компании Ford и Volvo пропустят автомобильную выставку в Женеве
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Компании Ford и Volvo пропустят автомобильную выставку в Женеве 

Daily-Motor 28 минут назад
Фото: Daily-Motor
Крупнейшие мировые автопроизводители постепенно отказываются от формата участия в международных автовыставках. Так, на днях компании Ford и Volvo сообщили о том, что пропустят Женевский автомобильный салон, который пройдет весной 2019 года.
Представители шведского автогиганта объяснили отказ от участия в Geneva Motor Show-2019 своей новой маркетинговой стратегией, которая основана на собственных мероприятиях для клиентов марки.
Что касается американского концерна, то он не приедет в Женеву в следующем году из-за того, что дата проведения этой автовыставки не совпадает с графиком премьер Ford.
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