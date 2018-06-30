Компании Ford и Volvo пропустят автомобильную выставку в Женеве

Крупнейшие мировые автопроизводители постепенно отказываются от формата участия в международных автовыставках. Так, на днях компании Ford Volvo сообщили о том, что пропустят Женевский автомобильный салон, который пройдет весной 2019 года.

Представители шведского автогиганта объяснили отказ от участия в Geneva Motor Show-2019 своей новой маркетинговой стратегией, которая основана на собственных мероприятиях для клиентов марки.

Что касается американского концерна, то он не приедет в Женеву в следующем году из-за того, что дата проведения этой автовыставки не совпадает с графиком премьер Ford.