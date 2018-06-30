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Компании Ford и Volvo пропустят автосалон в Женеве‍
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Компании Ford и Volvo пропустят автосалон в Женеве‍ 

Автоновости дня 17 минут назад
Фото: Автоновости дня
Массовые отказы автопроизводителей от участия в предстоящих международных автосалонах продолжаются. Вслед за Московским «волна» отказов перешла и на аналогичное автошоу в Женеве, которое состоится весной 2019 года. Так, по данным издания Automotive News, в Женеву не приедут как минимум два крупных автопроизводителя — Ford и Volvo.
Представители Ford заявили, что компания попросту не успеет подготовить свои новинки к грядущему автосалону, в связи с чем участие американского бренда в нем не имеет смысла. Вместо этого Ford организует собственное мероприятие, где представит новую линейку высокотехнологичных электрокаров.
В шведской компании Volvo, в свою очередь, отказ от участия в Женевском автосалоне объяснили обновленной маркетинговой стратегией, согласно которой все презентации новых моделей будут проводиться исключительно на собственных мероприятиях.
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