Компании Ford и Volvo пропустят автосалон в Женеве‍

Volvo. Массовые отказы автопроизводителей от участия в предстоящих международных автосалонах продолжаются. Вслед за Московским «волна» отказов перешла и на аналогичное автошоу в Женеве, которое состоится весной 2019 года. Так, по данным издания Automotive News, в Женеву не приедут как минимум два крупных автопроизводителя — Ford

Представители Ford заявили, что компания попросту не успеет подготовить свои новинки к грядущему автосалону, в связи с чем участие американского бренда в нем не имеет смысла. Вместо этого Ford организует собственное мероприятие, где представит новую линейку высокотехнологичных электрокаров.

В шведской компании Volvo, в свою очередь, отказ от участия в Женевском автосалоне объяснили обновленной маркетинговой стратегией, согласно которой все презентации новых моделей будут проводиться исключительно на собственных мероприятиях.