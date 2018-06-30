Ещё
Составлен ТОП-5 самых быстрых автомобилей в мире
Далее:
Читайте также:
Ещё

Составлен ТОП-5 самых быстрых автомобилей в мире 

Автоновости дня 49 минут назад
Фото: Автоновости дня
По-настоящему быстрых автомобилей существует не так уж много, в основном этом гиперкары, которые выпускаются мелкими партиями. В последнее время появилось несколько новых сверхбыстрых моделей, поэтому «Автоновости дня» составили рейтинг из ТОП-5 спортивных авто, места в котором распределились в зависимости от показателей максимальной скорости.
Итак, на пятом месте располагается долгожданный преемник Bugatti Veyron — модель Chiron. Стандартная версия выдает «максималку» в 420 км/час, что меньше, чем у старого Veyron SS. Однако здесь есть нюанс. Мощности в 1500 л.с. хватило бы и для большей скорости, но инженеры решили поставить электронный ограничитель на 420-ти.
Нужно дождаться выхода Chiron Super Sport, и тогда данная модель вполне может оказаться не в аутсайдерах рейтинга, а на одной из верхних позиций.
Упомянутый выше Bugatti Veyron Super Sport располагается на четвертой позиции с результатом в 431 км/час. Интересно, что версия SS в свое время была выпущена с целью вернуть звание самого быстрого серийного авто.
В итоге мощность возросла с 1001 до 1200 л.с., что вкупе с доработками по аэродинамике позволило побить результаты конкурентов.
Третье место принадлежит мелкосерийному Hennessey Venom GT, который внезапно оказался достаточно быстрым, чтобы попортить жизнь признанным производителям гиперкаров. Модель Venom GT с 1244-сильным мотором развила скорость в 434 км/час.
Следует сказать, что хоть рекорд и был официально подтвержден, у экспертов осталось много вопросов. Например, многие сомневаются в «серийности» гиперкара, который собирается вручную буквально штучными экземплярами.
Почетное второе место принадлежит гиперкару Koenigsegg Agera RS, которому удалось показать результат в 447 км/час. Причем следует отметить, что на данный момент это самый высокий официально подтвержденный показатель. Так, в конце 2017 года сам владелец компании Koenigsegg Никлас Лила за рулем своего гиперкара сделал два заезда по 17-километровому участку дороги в Лас-Вегасе.
Интересно, что в ходе одного из прогонов максимальная скорость составила 458 км/час.
Ну а с первым местом все очень неоднозначно. Мы отдаем его гиперкару Hennessey Venom F5 скорее авансом, ибо его максимальная скорость в 484 км/час пока лишь заявлена автопроизводителем. Официально зарегистрированных заездов еще не проводилось, поэтому нам остается лишь надеяться на то, что слова разработчиков не расходятся с делом.
В принципе, учитывая наличие углеволоконного кузова и 7.4-литрового турбомотора на 1600 л.с., вполне можно ожидать рекордных показателей по «максималке».
Автоновости дня: последние новости
FAW объявил комплектации нового кроссовера Besturn X80 для РФ Honda обновила Pilot 2019 года и HR-V Porsche 919 Hybrid Evo установил абсолютный рекорд Нюрбургринга‍
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сплошная смерти: сын экс-мэра погиб в ДТП98
Первая смерть на Крымском мосту304
«Убей!»: Кавээнщиков подстрекали к расправе над виновником ДТП14
Появился внедорожник Brilliance с начинкой от BMW
Автоледи задавила годовалого ребенка и скрылась13
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:45
Омбудсмен попала в Склиф после ДТП
ДТП
00:43
Автоледи прокатила экс-любовника на капоте
ДТП
02:06
Прохожие кричали «Убей его!»
ДТП Статьи
00:42
Убил и лег в больницу: бизнесмен докатался до дела
ДТП
01:04
Девушки оттаскали за волосы друг друга на дороге
ДТП
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
05:48
Сотрудники ЦОДД теряют слух от слов «Новая Москва»
Автоновости
03:31
Умерла попавшая под BMW беременная женщина
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение