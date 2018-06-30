Составлен ТОП-5 самых быстрых автомобилей в мире

По-настоящему быстрых автомобилей существует не так уж много, в основном этом гиперкары, которые выпускаются мелкими партиями. В последнее время появилось несколько новых сверхбыстрых моделей, поэтому «Автоновости дня» составили рейтинг из ТОП-5 спортивных авто, места в котором распределились в зависимости от показателей максимальной скорости.

Итак, на пятом месте располагается долгожданный преемник Bugatti Veyron — модель Chiron. Стандартная версия выдает «максималку» в 420 км/час, что меньше, чем у старого Veyron SS. Однако здесь есть нюанс. Мощности в 1500 л.с. хватило бы и для большей скорости, но инженеры решили поставить электронный ограничитель на 420-ти.

Нужно дождаться выхода Chiron Super Sport, и тогда данная модель вполне может оказаться не в аутсайдерах рейтинга, а на одной из верхних позиций.

Упомянутый выше Bugatti Veyron Super Sport располагается на четвертой позиции с результатом в 431 км/час. Интересно, что версия SS в свое время была выпущена с целью вернуть звание самого быстрого серийного авто.

В итоге мощность возросла с 1001 до 1200 л.с., что вкупе с доработками по аэродинамике позволило побить результаты конкурентов.

Третье место принадлежит мелкосерийному Hennessey Venom GT, который внезапно оказался достаточно быстрым, чтобы попортить жизнь признанным производителям гиперкаров. Модель Venom GT с 1244-сильным мотором развила скорость в 434 км/час.

Следует сказать, что хоть рекорд и был официально подтвержден, у экспертов осталось много вопросов. Например, многие сомневаются в «серийности» гиперкара, который собирается вручную буквально штучными экземплярами.

Почетное второе место принадлежит гиперкару Koenigsegg Agera RS, которому удалось показать результат в 447 км/час. Причем следует отметить, что на данный момент это самый высокий официально подтвержденный показатель. Так, в конце 2017 года сам владелец компании Koenigsegg Никлас Лила за рулем своего гиперкара сделал два заезда по 17-километровому участку дороги в Лас-Вегасе.

Интересно, что в ходе одного из прогонов максимальная скорость составила 458 км/час.

Ну а с первым местом все очень неоднозначно. Мы отдаем его гиперкару Hennessey Venom F5 скорее авансом, ибо его максимальная скорость в 484 км/час пока лишь заявлена автопроизводителем. Официально зарегистрированных заездов еще не проводилось, поэтому нам остается лишь надеяться на то, что слова разработчиков не расходятся с делом.

В принципе, учитывая наличие углеволоконного кузова и 7.4-литрового турбомотора на 1600 л.с., вполне можно ожидать рекордных показателей по «максималке».