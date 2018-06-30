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Новый Mercedes GLE-класса появился на очередном ролике
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Новый Mercedes GLE-класса появился на очередном ролике 

Car.ru 35 минут назад
Фото: Car.ru
На сей раз одетый во внушительный слой камуфляжа, обновленный Mercedes GLE-класса в стиле купе предстал на дорогах Германии.
Если говорить о внешних деталях, новинка ничем не отличается от предыдущего поколения GLE. Однако специалисты поспешили выделить удлиненный нос, органично сочетаемый с лобовым стеклом и изогнутой крышей.
Также заметно увеличение колесной базы, что позволит увеличить не только пассажирское, но и грузовое пространство. Для покупателей купе это обстоятельство пришлось бы кстати.
Фотошпионам также стали известны некоторые внутренние детали нового представителя Mercedes. Так, обращают на себя внимание мультимедийная панель с широкоэкранным дисплеем, а также измененный дизайн центральной консоли.
Уже известно, что выпуск новинки GLE-класса будет налажен на американских мощностях Mercedes в Алабаме. Первые автомобили должны сойти с местного конвейера в следующем году.
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