Новый Mercedes GLE-класса появился на очередном ролике

На сей раз одетый во внушительный слой камуфляжа, обновленный Mercedes GLE-класса в стиле купе предстал на дорогах Германии.

Если говорить о внешних деталях, новинка ничем не отличается от предыдущего поколения GLE. Однако специалисты поспешили выделить удлиненный нос, органично сочетаемый с лобовым стеклом и изогнутой крышей.

Также заметно увеличение колесной базы, что позволит увеличить не только пассажирское, но и грузовое пространство. Для покупателей купе это обстоятельство пришлось бы кстати.

Фотошпионам также стали известны некоторые внутренние детали нового представителя Mercedes. Так, обращают на себя внимание мультимедийная панель с широкоэкранным дисплеем, а также измененный дизайн центральной консоли.

Уже известно, что выпуск новинки GLE-класса будет налажен на американских мощностях Mercedes в Алабаме. Первые автомобили должны сойти с местного конвейера в следующем году.