Ferrari показала рендер авто-НЛО

Известная итальянская компания Ferrari показала рендер «автомобиля будущего», внешний вид которого больше напоминает космолет или НЛО.

Фантазия дизайнеров одновременно и смешит и восторгает публику. Автором необычного автомобильного проекта стал Шейн Баксли и экстерьер его гиперкара больше похож на транспортное средство пришельцев.

Вместо крыльев гиперкар получил одну большую переднюю панель со встроенными фарами головного света и две панели в задней части, оснащенных задними огнями.

В центральной части расположен кокпит со сферической стеклянной крышей в обрамлении аэродинамических крыльев. Все эти части соединены в единую конструкцию.

В слоне место только для водителя и для него приготовлено гоночное кресло со «штурвалом» как в реактивном самолете.

Информацию о гиперкаре предполагается считывать с небольшого дисплея на руле, там же расположены кнопки переключения скоростей.

Сведения о скорости и прочее будет проецироваться на ветровое стекло.