Ferrari показала рендер авто-НЛО 

Известная итальянская компания Ferrari показала рендер «автомобиля будущего», внешний вид которого больше напоминает космолет или НЛО.
Фантазия дизайнеров одновременно и смешит и восторгает публику. Автором необычного автомобильного проекта стал Шейн Баксли и экстерьер его гиперкара больше похож на транспортное средство пришельцев.
Вместо крыльев гиперкар получил одну большую переднюю панель со встроенными фарами головного света и две панели в задней части, оснащенных задними огнями.
В центральной части расположен кокпит со сферической стеклянной крышей в обрамлении аэродинамических крыльев. Все эти части соединены в единую конструкцию.
В слоне место только для водителя и для него приготовлено гоночное кресло со «штурвалом» как в реактивном самолете.
Информацию о гиперкаре предполагается считывать с небольшого дисплея на руле, там же расположены кнопки переключения скоростей.
Сведения о скорости и прочее будет проецироваться на ветровое стекло.