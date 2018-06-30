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Multivan. Несомненное превосходство. Уже в шестом поколении
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Multivan. Несомненное превосходство. Уже в шестом поколении 

Wroom.ru 18 минут назад
Фото: Wroom.ru
Сразу перейдём к делу: Multivan близок к совершенству. И этому есть строгое научное объяснение: история модели насчитывает более 65 лет! У компании Volkswagen было время, чтобы учесть все пожелания потенциальных клиентов.
Multivan шестого поколения — это универсальный семиместный автомобиль бизнес-класса с просторным трансформируемым салоном, мощными экономичными двигателями, опциональным полным приводом, современными ассистентами водителя и новейшими инфомедиа-системами. Заметим: Multivan любят и ценят не только в «деловых кругах». Он отлично подходит на роль вместительного семейного автомобиля, прекрасно приспособленного и к жизни в большом городе, и к длительным вояжам.
Этим летом ваш новый Multivan стал ещё ближе. Сдайте ваш старый автомобиль в trade-in в дилерском центре «АВТОПРЕСТУС» и получите премию на покупку нового Volkswagen Multivan! Также вы можете воспользоваться кредитом или лизингом на выгодных единых условиях.
Познакомьтесь ближе с Volkswagen Multivan и получите удовольствие от вождения во время пробной поездки в дилерском центре.
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Адрес: Москва, Ул. Беломорская, д.40, стр.17  www.nfz.autoprestus.ru
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