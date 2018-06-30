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Ford представит вариант Fiesta ST c пониженным уровнем шума
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Ford представит вариант Fiesta ST c пониженным уровнем шума 

Car.ru 24 минуты назад
Фото: Car.ru
Модель Ford Fiesta ST получит дополнительную приставку Line.
Внешне ожидается мало различий между уже привычным ST и модификацией Line. Общие черты прослеживаются в передних деталях, заднем спойлере и в выхлопных трубах с хромированным исполнением.
Двигатель, установленный под капотом Line, будет иметь такой же объем, как и в других Fiesta ST — 1,2 литра с «механикой» в 5 ступеней. Однако по мощности мотор хоть и уступает собратьям от Ford, но издает меньше шума.
Внутри машины можно выделить ковшеобразные сиденья, имеющие некоторые спортивные черты и 4 положения регулировки. Также можно выделить аудиосистему, снабженную четырьмя динамиками.
Уже известно, что на рынке Ford Fiesta ST Line будет представлен по цене в 17 625 американских долларов, что на 3 715 USD дешевле более «заряженного» варианта. Впрочем, за 1095 $ можно дополнить машину сплит-системой, которая сделает поездку более комфортной.
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