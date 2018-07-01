Составлен ТОП-10 самых ожидаемых кроссоверов лета в РФ 

Сегмент автомобилей SUV продолжает завоевывать мировые рынки. Россия при этом не исключение. Продажи кроссоверов и внедорожников растут быстрыми темпами, заставляя автопроизводителей расширять этот сегмент в своих модельных линейках.
Эксперты назвали десятку самых ожидаемых представителей класса SUV, которые должны поступить или уже поступили в продажу в нашей стране.
Первое место в данном рейтинге оказалось за моделью Infiniti QX50, старт приема заказов на которую уже дан. «Живые» продажи автомобиля начнутся в августе.
Второе место досталось вернувшемуся на отечественный авторынок компактному кроссоверу Nissan Juke, который уже сейчас можно приобрести по цене от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
Первую тройку замкнул новый японский «паркетник» Toyota C-HR за 1 миллион 299 тысяч рублей в базовой комплектации, «живые» продажи которого в России стартовали на днях.
Далее в данном ТОП-е расположились: Volkswagen Touareg, Bentley Bentayga, Rolls-Royce Cullinan, Jeep Grand Cherokee Trailhawk, Lada Vesta Cross, Geely Emgrand X7 и DS 7 Crossback.