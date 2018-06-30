ТОП-10 самых ожидаемых кроссоверов этого лета от автоэкспертов 

Как отмечают автоэксперты, в период январь-май этого года в Москве было распродано 36700 автомоделей SUV-сегмента. Автоэксперты представили рейтинг наиболее ожидаемых SUV-автомоделей этого лета.
На первом месте премиальная автомодель Infiniti QX50. Машина с двухлировым мотором на 249 л.с. уже доступна к предзаказу в автосалонах.
Nissan Juke, который то исчезал, то появлялся на российском авторынке прибудет этим летом в обновленном исполнении. Ориентировочная стоимость автоновинки 1200000 рублей.
Номер три в рейтинге — Toyota C-HR. Автомодель будет доступна в автосалонах страны уже с 01.07.2018 года. Ориентировочная стоимость — 1299000 рублей.
К обсуждаемому ТОП-10 также примкнули автомодели: Bentley Bentayga, DS 7 Crossback и Geely Emgrand X7, LADA Vesta Cross, Volkswagen Touareg, Rolls-Royce Cullinan, Jeep Grand Cherokee Trailhawk.
Все указанные автомодели SUV-сегмента прибудут в Россию в течении лета. Стоимость большинства автомоделей не разглашается до начала официальных продаж.