ТОП-10 самых ожидаемых кроссоверов этого лета от автоэкспертов

Как отмечают автоэксперты, в период январь-май этого года в Москве было распродано 36700 автомоделей SUV-сегмента. Автоэксперты представили рейтинг наиболее ожидаемых SUV-автомоделей этого лета.

На первом месте премиальная автомодель Infiniti QX50 . Машина с двухлировым мотором на 249 л.с. уже доступна к предзаказу в автосалонах.

Nissan Juke, который то исчезал, то появлялся на российском авторынке прибудет этим летом в обновленном исполнении. Ориентировочная стоимость автоновинки 1200000 рублей.

Номер три в рейтинге — Toyota C-HR . Автомодель будет доступна в автосалонах страны уже с 01.07.2018 года. Ориентировочная стоимость — 1299000 рублей.

Все указанные автомодели SUV-сегмента прибудут в Россию в течении лета. Стоимость большинства автомоделей не разглашается до начала официальных продаж.