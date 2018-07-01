Ещё
Hyundai определился с ценами на обновленный Santa Fe
Далее:
Читайте также:
Ещё

Hyundai определился с ценами на обновленный Santa Fe 

Car.ru 58 минут назад
Фото: Car.ru
По официальным данным стоимость базовой версии кроссовера Hyundai Santa Fe стартует от 25 500 долларов. В пересчете на рубли по нынешнему курсу это составит примерно 1 миллион 600 тысяч.
В начальный вариант кроссовера с индексом SE войдут автоматическая система фар, современная мультимедийная система, кондиционер, колеса с дисками в 17 дюймов. Кроме того, в машине также предусмотрены датчики полосы и круиз-контроль с функцией искусственного интеллекта.
Дальше идет вариант Santa Fe с приставкой SEL стоимостью 27 600 долларов (1 732 000 рублей). За эту сумму покупатель получит передние кресла с подогревом, регулируемое водительское сиденье с 8 уровнями настройки и приборный дисплей в 7 дюймов.
Модификация SEL Plus за 29 800 долларов имеет дополнительно климат-контроль на 2 зоны. Вдобавок к нему идут улучшенная аудиосистема и затемняемые задние зеркала.
Люксовая комплектация Santa Fe обозначается приставкой Ultimate. За нее придется заплатить 34 450 долларов или примерно 2 162 000 рублей.
Car.ru: последние новости
Dodge представляет супермощное авто Challenger Hellcat Redeye Появился в продаже самый большой внедорожник Brilliance с начинкой от BMW Как горячие пирожки: Volvo распродала все S60 Polestar Engineered за 39 минут
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту304
«Убей!»: Кавээнщиков подстрекали к расправе над виновником ДТП14
Два человека погибли при аварии в Подмосковье
В России ввели ограничения для «грязных» автомобилей60
BMW X4 дебютирует в России
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:34
Проверь свою экологичность: что изменилось в ПДД
Статьи Автоновости
00:27
Кроссовер снес женщину-пешехода в Ростове-на-Дону
ДТП
02:09
Задавил и заплатил
ДТП
00:45
Омбудсмен попала в Склиф после ДТП
ДТП
00:43
Автоледи прокатила экс-любовника на капоте
ДТП
02:06
Прохожие кричали «Убей его!»
ДТП Статьи
00:42
Убил и лег в больницу: бизнесмен докатался до дела
ДТП
01:04
Девушки оттаскали за волосы друг друга на дороге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение