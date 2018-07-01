Hyundai определился с ценами на обновленный Santa Fe

По официальным данным стоимость базовой версии кроссовера Hyundai Santa Fe стартует от 25 500 долларов. В пересчете на рубли по нынешнему курсу это составит примерно 1 миллион 600 тысяч.

В начальный вариант кроссовера с индексом SE войдут автоматическая система фар, современная мультимедийная система, кондиционер, колеса с дисками в 17 дюймов. Кроме того, в машине также предусмотрены датчики полосы и круиз-контроль с функцией искусственного интеллекта.

Дальше идет вариант Santa Fe с приставкой SEL стоимостью 27 600 долларов (1 732 000 рублей). За эту сумму покупатель получит передние кресла с подогревом, регулируемое водительское сиденье с 8 уровнями настройки и приборный дисплей в 7 дюймов.

Модификация SEL Plus за 29 800 долларов имеет дополнительно климат-контроль на 2 зоны. Вдобавок к нему идут улучшенная аудиосистема и затемняемые задние зеркала.

Люксовая комплектация Santa Fe обозначается приставкой Ultimate. За нее придется заплатить 34 450 долларов или примерно 2 162 000 рублей.