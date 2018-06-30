Названа цена на новый кроссовер Hyundai Santa Fe на одном из крупнейших рынков

После дебюта на международном автосалоне в Нью-Йорке, южнокорейская компания объявила, что Santa Fe 2019 модельного года получит минимальную стоимость в 25 500 долларов, что на 550 долларов больше, нежели предыдущий Santa Fe Sport. Незначительная разница в цене компенсируется лучшей топливной экономичностью и дополнительными системами поддержки водителя.

Базовая Santa Fe SE 2.4 поставляется с автоматическими фарами, 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, кондиционером, электрическими стеклоподъемниками, камерой заднего вида, а также 7-дюймовой мультимедийной системой с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Клиентам предоставляется и комплекс систем помощи водителю Hyundai SmartSense, включающий предотвращение столкновений, систему предупреждения о сходе с полосы, автоматическое переключение света, адаптивный круз-контроль и систему Stop&Go.

Под капотом Hyundai Santa Fe располагается 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель, производящий 187 лошадиных сил и 241 Нм крутящего момента. Агрегат соединяется с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Santa Fe SEL 2.4 начинается с 27 600 долларов США и получает противотуманные фары, подогрев передних сидений, 8-позиционное водительское сидение, 7-дюймовую комбинацию приборов и систему Blue Link. Santa Fe SEL Plus 2.4 оценивается в 29 800 долларов США и предлагает рейлинги на крыше, 18-дюймовые легкосплавные диски, двухзонный климат-контроль, кожаное рулевое колесо, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением с HomeLink, раздвижные сидения второго ряда и аудиосистему Infinity с 12 динамиками с сабвуфером.

Более роскошная версия Santa Fe Limited 2.4, доступная от 32 600 долларов, оснащена светодиодными фарами, панорамным люком, хромированными внешними акцентами, а также 8-позиционными сидениями и кожаной отделкой. Limited может предлагаться с 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, мощностью 235 лошадиных сил и 353 Нм крутящего момента.

Santa Fe Ultimate 2.4 будет стоить от 35 450 долларов и предоставлять подогрев руля, передние сидения с функцией вентиляции и подогрева, подогрев задних сидений, 8-дюймовую информационно-развлекательную систему с GPS-навигацией, чувствительные к дождю стеклоочистители и беспроводную зарядку для смартфона.