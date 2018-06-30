Жителям юга презентовали новый Bentley Bentayga V8 

Единственный в ЮФО дилер Bentley представил 30 июня новый роскошный кроссовер Bentayga V8 на территории клуба загородного отдыха «Усадьба Фамилия». Журналисты юга страны познакомились с новинкой английского бренда. Модель оснащена 4-литровым бензиновым двигателем V8 и развивает мощность в 550 л. с. Разгон до 100 км/ч составляет 4,5 секунды и достигает максимальную скорость в 290 км/ч.
По прибытию в клуб «Усадьба Фамилия» гостей ожидала ознакомительная экскурсия и основная часть — тест-драйв и тематическая активность в английском стиле. Презентация Bentley Bentayga V8 прошла под эгидой аристократичной британской роскоши. Гости презентации обучились одному из самых благородных видов спорта — большому теннису. На игровой корт журналисты вышли в соответствующей теннисной форме: брендированных белых поло и козырьках. В течение нескольких часов участники пресс-мероприятия под руководством тренера практиковали азы игры в теннис и соревновались между собой в одиночной игре. «Каждая модель английского бренда Bentley уникальна. Исключением не стала и Bentayga V8с бензиновым двигателем. Сегмент роскошных внедорожников пополнился еще одной аристократичной и при этом спортивной вариацией. Мы рады познакомить ведущих журналистов юга страны с автомобилем, который уже несколько месяцев находится в центре внимания прессы. Этот уик-енд мы провели в окружении абсолютной роскоши, обучаясь одному из самых аристократичных видов спорта — теннису», -рассказала о новинке руководитель пресс-службы «Ключавто» Виктория Кирилишина.