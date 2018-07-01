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Эксперты назвали самые популярные пикапы в мире
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Эксперты назвали самые популярные пикапы в мире 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В десятку самых популярных пикапов вошли машины преимущественно американского и японского производства.
Автомобильные эксперты назвали самые популярные пикапы в мире за первую половину 2018-го года. Соответствующий рейтинг опубликован профильным агентством Focus2move.
Самым любимым пикапом в мире стал Ford F-Series. Этот автомобиль продался в количестве 440 000 экземпляров. На втором месте с большим отставанием от лидера расположился Chevrolet Silverado, его купили 264 000 человек. На третьем месте оказался Ram Pickup c продажами в районе 230 000 машин.
В десятку самых популярных пикапов вошли машины преимущественно американского и японского производства. Так, в топе рейтинга оказались Ford Ranger, Toyota Tacoma, Chevrolet Colorado и Toyota Tundra.
Ранее эксперты определили самые популярные машины с пробегом городах-миллионниках РФ за первые четыре месяца 2018 года. Лидерами вторичного рынка оказались Ford Focus, Lada 2114, Toyota Corolla, Daewoo Nexia, Renault Logan и Hyundai Accent.
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