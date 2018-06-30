Ещё
Назван ТОП-10 самых популярных пикапов в мире в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван ТОП-10 самых популярных пикапов в мире в 2018 году 

Автоновости дня 2 часа назад
Фото: Автоновости дня
Эксперты аналитического агентства Focus2move составили рейтинг самых популярных пикапов на мировом рынке в 2018 году. Как показывает статистика, наибольшим спросом по-прежнему пользуются модели американских марок.
Лидером рейтинга стал Ford F-Series, показавший лучший результат среди «соседей» по сегменту за первые пять месяцев текущего года, разойдясь тиражом в 440 000 проданных машин.
Второе место досталось Chevrolet Silverado с показателем в 263 968 реализованных авто с января по май. «Тройку» замкнул RAM Pick-Up, который за тот же отчетный период купили 215 679 автомобилистов.
Четвертое место досталось Toyota Hilux с результатом в 215 679 реализованных авто, а пятое — Isuzu D-Max с объемом реализации в 11 297 машин.
В ТОП-10 рейтинга также вошли: Ford Ranger (107 929 ед.), Toyota Tacoma (103 620 ед.), GMC Sierra (99 938 ед.), Chevrolet Colorado (62 213 ед.) и Toyota Tundra (51 254 ед.).
Автоновости дня: последние новости
FAW объявил комплектации нового кроссовера Besturn X80 для РФ Honda обновила Pilot 2019 года и HR-V Porsche 919 Hybrid Evo установил абсолютный рекорд Нюрбургринга‍
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту304
Сбивший беременную москвич заплатил 62 штрафа36
«Убей!»: Кавээнщиков подстрекали к расправе над виновником ДТП14
Сбитая преподавателем беременная москвичка скончалась29
Обнародована десятка китайских автомобилей-копий
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:27
Кроссовер снес женщину-пешехода в Ростове-на-Дону
ДТП
02:09
Сбивший беременную москвич заплатил 62 штрафа
ДТП
00:45
Омбудсмен попала в Склиф после ДТП
ДТП
00:43
Автоледи прокатила экс-любовника на капоте
ДТП
02:06
Прохожие кричали «Убей его!»
ДТП Статьи
00:42
Убил и лег в больницу: бизнесмен докатался до дела
ДТП
01:04
Девушки оттаскали за волосы друг друга на дороге
ДТП
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение