Назван ТОП-10 самых популярных пикапов в мире в 2018 году 

Эксперты аналитического агентства Focus2move составили рейтинг самых популярных пикапов на мировом рынке в 2018 году. Как показывает статистика, наибольшим спросом по-прежнему пользуются модели американских марок.
Лидером рейтинга стал Ford F-Series, показавший лучший результат среди «соседей» по сегменту за первые пять месяцев текущего года, разойдясь тиражом в 440 000 проданных машин.
Второе место досталось Chevrolet Silverado с показателем в 263 968 реализованных авто с января по май. «Тройку» замкнул RAM Pick-Up, который за тот же отчетный период купили 215 679 автомобилистов.
Четвертое место досталось Toyota Hilux с результатом в 215 679 реализованных авто, а пятое — Isuzu D-Max с объемом реализации в 11 297 машин.
В ТОП-10 рейтинга также вошли: Ford Ranger (107 929 ед.), Toyota Tacoma (103 620 ед.), GMC Sierra (99 938 ед.), Chevrolet Colorado (62 213 ед.) и Toyota Tundra (51 254 ед.).