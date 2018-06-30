Subaru выпустит новую версию кроссовера Forester

О новой версии рассказал директор компании Томоми Накамура.

От прочих она будет отличаться силовым агрегатом, включающим в себя двухлитровый бензиновый мотор и электрический двигатель. Мощность установки пока не раскрывается.

Субару » решилась на производство новой версии после скандала, существенно пошатнувшего репутацию автопроизводителя. Напомним, «Субару» обвинили в фальсификации данных по расходу топлива, из-за которой под отзыв попали 397011 с некорректными настройками бортового компьютера.

В продажу новая версия поступит в Японии до конца лета. Со временем она переберется и в другие страны, где есть официальные дилеры марки.