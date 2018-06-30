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Subaru выпустит новую версию кроссовера Forester
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Subaru выпустит новую версию кроссовера Forester 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
О новой версии рассказал директор компании Томоми Накамура.
От прочих она будет отличаться силовым агрегатом, включающим в себя двухлитровый бензиновый мотор и электрический двигатель. Мощность установки пока не раскрывается.
«Субару» решилась на производство новой версии после скандала, существенно пошатнувшего репутацию автопроизводителя. Напомним, «Субару» обвинили в фальсификации данных по расходу топлива, из-за которой под отзыв попали 397011 с некорректными настройками бортового компьютера.
В продажу новая версия поступит в Японии до конца лета. Со временем она переберется и в другие страны, где есть официальные дилеры марки.
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