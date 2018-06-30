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Новый BMW X4 для российского рынка представили официально
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Новый BMW X4 для российского рынка представили официально 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
В продажу новинка поступит 14 июля.
Цена базовой комплектации стартует с отметки в 3 350 000 рублей. Старшую комплектацию оценили в 4 990 000. На наш рынок поступают автомобили, произведенные на заводе Спартанберге.
В Россию кроссовер приехал в четырех модификациях с двигателями на 184 или 190 л.с.
Уже в базовой комплектации Drive20i автомобиль оснащен спортивной подвеской, адаптивным рулевым управлением, амбиентной подсветкой салона, передовым пакетом освещения, светодиодной головной оптикой, передними и задними парктониками, электроприводом багажной двери, системой индивидуального контроля.
Новинка была представлена в рамках «BMW Опера без границ».
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