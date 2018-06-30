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Составлен ТОП-5 самых дешевых иномарок в РФ в июле
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Составлен ТОП-5 самых дешевых иномарок в РФ в июле 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Редакция Daily-Motor.Ru продолжает нашу ежемесячную рубрику, посвященную мониторингу цен на новые иномарки в России. В сравнении с предыдущим рейтингом самых доступных иномарок в РФ, опубликованным нашими журналистами по состоянию на июнь 2018 года, июльский ТОП-5 не претерпел никаких изменений.
Городской хэтчбек Ravon R2 все также остается лидером со стартовой ценой в 439 тысяч рублей. В базовой версии автомобиль комплектуется 85-сильным двигателем, работающим в паре с автоматической коробкой передач.
Вторым в нашем июльском ТОП-е, как и месяцем ранее, идет седан Ravon Nexia — от 449 тысяч рублей за базовую версию с 1,5-литровым бензиновым мотором.
Тройку лидеров замыкает китайская 4-дверка Brilliance H230 со стартовым ценником от 459 тысяч 900 рублей. За эту цену автомобиль доступен с 1,5-литровым двигателем и «механикой».
Четвертая позиция рейтинга самых доступных иномарок в РФ оказалась за Datsun on-DO, уверенно державшимся в тройке лидеров до июня этого года, но серьезно подорожавшим месяцем ранее до 461 тысячи рублей. В стартовой комплектации эта модель оснащается 87-сильным бензиновым двигателем и МКПП.
Пятерку нашего рейтинга замыкает китайская 4-дверка FAW Oley, которую дилеры продают в России по цене от 491 тысячи рублей. Автомобиль доступен в стартовой комплектации с пятиступенчатой «механикой» и 102-сильным мотором.
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