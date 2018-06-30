Составлен ТОП-5 самых дешевых иномарок в РФ в июле

Редакция Daily-Motor.Ru продолжает нашу ежемесячную рубрику, посвященную мониторингу цен на новые иномарки в России. В сравнении с предыдущим рейтингом самых доступных иномарок в РФ, опубликованным нашими журналистами по состоянию на июнь 2018 года, июльский ТОП-5 не претерпел никаких изменений.

Городской хэтчбек Ravon R2 все также остается лидером со стартовой ценой в 439 тысяч рублей. В базовой версии автомобиль комплектуется 85-сильным двигателем, работающим в паре с автоматической коробкой передач.

Вторым в нашем июльском ТОП-е, как и месяцем ранее, идет седан Ravon Nexia — от 449 тысяч рублей за базовую версию с 1,5-литровым бензиновым мотором.

Тройку лидеров замыкает китайская 4-дверка Brilliance H230 со стартовым ценником от 459 тысяч 900 рублей. За эту цену автомобиль доступен с 1,5-литровым двигателем и «механикой».

Четвертая позиция рейтинга самых доступных иномарок в РФ оказалась за Datsun on-DO, уверенно державшимся в тройке лидеров до июня этого года, но серьезно подорожавшим месяцем ранее до 461 тысячи рублей. В стартовой комплектации эта модель оснащается 87-сильным бензиновым двигателем и МКПП.